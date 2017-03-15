Юлия Самойлова рассказала о своей поездке в аннексированный Крым

Не секрет, что участница Евровидения-2017 от России Юлия Самойлова давала концерт в аннексированном Крыму. В интервью изданию Meduza Юлия рассказала о своем посещении полуострова.

По словам Самойловой, она выступала в Керчи. Для нее это была типичная поездка. Певицу удивляет, почему это вообще кого-то задело.

«Я выступала в Керчи – так же, как и в любом другом городе, ведь уже во многих местах пела, – говорит Самойлова. – Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке. Не знаю, что так всех задело вообще».

Исполнительница добавила, что концерт не был организован каким-либо российским каналом, поскольку «никаких логотипов» не видела.

Также Самойлова призналась: приехав в Крым, не знала, что этим самым нарушает закон Украины о пересечении границы государства.

«Я ехала туда так же, как в любой другой город – спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями, – рассказывает Юлия. – Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове».

Напомню, СБУ уже взялась проверять факт незаконного пересечения Юлией Самойловой границы Украины. Представительница РФ на Евровидении сказала, что с ней никто не связывался по поводу этого вопроса.

«Мне никто не звонил, ничего не спрашивал, – говорит Самойлова. – Обычно мне звонят журналисты, задают какие-то вопросы».

Фото: russian.rt.com