Юлия Литвиненко растерялась между NewsOne и «Прямым»

Как мы помним, ранее телеведущая Юлия Литвиненко была заявлена среди ведущих-хедлайнеров нового телеканала «Прямой» и должна была участвовать в проекте «Разом» наряду с Матвеем Ганапольским, Евгением Киселевым и Андреем Пальчевским.

Но спустя шесть дней после запуска телеканала Литвиненко так и не появилась в эфире. По информации, имеющейся у меня, телеведущая отказалась от сотрудничества с «Прямым» еще 23 августа, за день до старта телеканала. Говорят, что отказ связан с зарплатой, которую якобы умножили для Юлии на NewsOne. Неожиданное решение телеведущей повергло в шок топ-менеджмент «Прямого». Вместо Литвиненко руководство канала пригласило Снежану Егорову, которая до этого планировалась в качестве ведущей 45-минутного женского проекта GOROD S по выходным.

«Сначала мы были расстроены из-за поступка Литвиненко, но потом увидели, как работает в эфире Егорова, и все стало на свои места, – комментирует замену мой источник на телеканале «Прямой». – Снежана Егорова реагирует куда быстрее, чем Литвиненко, и вопросы задавать умеет куда лучше».

Юлия Литвиненко в комментарии «Дусе» говорит, что «сняла для «Прямого» свой авторский проект, который будет выходить по выходным, как и планировали». Насколько нам известно, программа Литвиненко в формате интервью была снята еще летом, задолго до запуска телеканала.

А на сегодняшний день Юлии «не хотелось бы, чтобы NewsOne развалился». Добавить мне нечего.