ТЕЛЕКРИТИКА

Йога, стычки с полицией и Гитлер: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Я снова вам рассказываю, как и где медийщики проводили выходные.


Предприниматель и продюсер Валид Арфуш занимался йогой на юге Франции.

«Многие меня спрашивают, что мне дает йога? – пишет Валид.  – Ответ: БАЛАНС!! Вот  что я нашел в занятии йогой! Не только физический, но и внутренний баланс»

Фото: instagram.com

Ведущий Александр Дубинский вместо отдыха готовился к рестарту передачи «Гроші».

«Готовимся к рестарту сезона, – подписал фото Дубинский. – Скоро»

Фото: instagram.com

Путешественник Дмитрий Комаров посетил украинский сельский рынок и признался в своей любви к помидорам.

«Затаривался овощами у бабулек в селе по пути на репетицию, – рассказал Дмитрий. – Всех интересует, кто моя партнерша по танцам»

Руфер Mustang Wanted получил тумаков от чешской полиции.

Party in Prague

Фото: instagram.com

Издатель Полина Лаврова проводила время в Черногории, но снова не на пляже, а в компании Адольфа Гитлера.

«И не спрашивайте потом, отчего я не загорела, – объясняет Лаврова. – Вот он – мой пляж»

Фото: facebook.com

Анатолий Анатолич встретил бывшую.

«Встретил бывшую», – признался Анатолич

Фото: instagram.com

Режиссер и сценарист Ярослав Лодыгин тусовался в Луганской области, где снял половину «Ворошиловграда».

«Удивительное и непростое приключение продолжается, – пишет Лодыгин. – Хлоп – и уже сняли половину "Ворошиловграда"»

Фото: instagram.com

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