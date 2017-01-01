Йога, стычки с полицией и Гитлер: как медийщики провели уик-энд

Я снова вам рассказываю, как и где медийщики проводили выходные.
Предприниматель и продюсер Валид Арфуш занимался йогой на юге Франции.
Ведущий Александр Дубинский вместо отдыха готовился к рестарту передачи «Гроші».
Путешественник Дмитрий Комаров посетил украинский сельский рынок и признался в своей любви к помидорам.
Руфер Mustang Wanted получил тумаков от чешской полиции.
Издатель Полина Лаврова проводила время в Черногории, но снова не на пляже, а в компании Адольфа Гитлера.
Анатолий Анатолич встретил бывшую.
Режиссер и сценарист Ярослав Лодыгин тусовался в Луганской области, где снял половину «Ворошиловграда».