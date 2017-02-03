Ох и неделька выдалась: гололед, холодрыга, снег, дождь... В общем, февраль в самом разгаре. Одна мысль меня грела все время: наконец устроиться поуютнее на теплом диванчике с чашкой чая и посмотреть, чем же занимались любимые звезды на выходных. Оказалось, столько всего интересного, словно на их улице нет зимы.

Например, Виталий Козловский на выходных занимался собакотерапией. Песик хотя и красивый, но грустный, зато Виталик довольный. Значит, терапия прошла успешно.

Фото опубликовано ♣️Vitaliy Kozlovskiy♣️ (@vkozlovskiy) Фев 4 2017 в 1:03 PST

А вот Николай Тищенко в эти дни решал: «Есть или не есть?» И, кстати, вопрос был не к высокой кухне, а к горе фастфуда.

Фото опубликовано Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) Фев 3 2017 в 12:21 PST

Зато для фламинго Николай выбрал здоровую пищу.

Фото опубликовано Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) Фев 5 2017 в 8:29 PST

К розовому и прекрасному приобщилась также Мария Яремчук. Точнее, к белому и прекрасному.

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Фев 4 2017 в 8:12 PST

На отдыхе сейчас и Александр Скичко. Правда, не на Бали, а в Буковеле, но смею предположить, что Александру там очень весело, хотя вряд ли тепло, как Маше.

Фото опубликовано Aleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Фев 4 2017 в 12:00 PST

Веселилась на выходных и травести-дива Монро. С клубничкой, так сказать. Хорошо жить не запретишь, однако... Эх, клубника в феврале. Монро, давай проводить выходные вместе!

Фото опубликовано Diva Monroe (@monritta) Фев 5 2017 в 2:49 PST

Также вкусное воскресенье и у Марички Падалко. Она вместе с дочкой Машей делала шоколадные конфеты на палочке, в Америке их называют cake-pops. Те еще вкусняшки!

Фото опубликовано Марічка Падалко (@marichkapadalko) Фев 5 2017 в 5:32 PST

А коллега Марички Анатолий Анатолич побывал на международном CroosFit для профессионалов и аматоров. Только я так и не поняла: просто побывал или поучаствовал. Ведь между эфирами телеведущий активно занимается кроссфитом.

Фото опубликовано Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Фев 4 2017 в 5:59 PST

Занимался спортом на выходных и дизайнер Андре Тан.

Фото опубликовано AndreTan (@andre_tan_official) Фев 3 2017 в 11:09 PST

Кстати, насчет дизайнеров. Тут же UFW была, ну в смысле Ukrainian Fashion Week. Неделя моды, в общем! Так вот, многие наши знаменитости провели уик-энд именно там.

Фото опубликовано Solomiya Vitvitska (@solomiyavitvitska) Фев 5 2017 в 10:27 PST

Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa) Фев 5 2017 в 8:16 PST

Фото опубликовано Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Фев 3 2017 в 4:36 PST

Фото опубликовано Diva Monroe (@monritta) Фев 5 2017 в 9:36 PST

А Григорий Решетник и Надежда Мейхер на показы не успели, так как в эти дни работали вместе.

Фото опубликовано НАДЕЖДА МЕЙХЕР - ГРАНОВСКАЯ (@nadiameiher) Фев 4 2017 в 11:25 PST

Гриша успел еще и мультики с сыном посмотреть!

Фото опубликовано Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) Фев 5 2017 в 10:39 PST

Выходные в кругу семьи были и у телеведущей Яны Соломко. Вместе с прабабушкой она учила дочку нырять.

Фото опубликовано Яна Соломко (@yana.solo) Фев 5 2017 в 7:08 PST

Юрий Горбунов, похоже, с головой окунался в работу на одном корпоративе с «НеАнгелами».

Фото опубликовано Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) Фев 4 2017 в 12:00 PST

Телеведущая Слава Фролова тоже не отдыхала, а работала в поте лица.

Фото опубликовано Slava Frolova (@slava_frolova) Фев 4 2017 в 11:53 PST

По традиции Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева со своим напарником по сцене встретились на выходных в аэропорту. Оказывается, они нередко встречаются в этом месте, совершенно не догадываясь о рейсах друг друга. Вот везение-то! Мне бы так приезжать в аэропорт и всех там встречать.

Фото опубликовано Дмитрий Комаров (@komarovmir) Фев 3 2017 в 11:46 PST

Ну и наконец мое любимое «выходное» фото: почти голый Александр Лещенко в обнимку с Вячеславом Соломкой. Картина маслом, друзья!

Фото опубликовано Вячеслав Соломка (@v_solomka) Фев 4 2017 в 12:27 PST