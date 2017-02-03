Ох и неделька выдалась: гололед, холодрыга, снег, дождь... В общем, февраль в самом разгаре. Одна мысль меня грела все время: наконец устроиться поуютнее на теплом диванчике с чашкой чая и посмотреть, чем же занимались любимые звезды на выходных. Оказалось, столько всего интересного, словно на их улице нет зимы.
Например, Виталий Козловский на выходных занимался собакотерапией. Песик хотя и красивый, но грустный, зато Виталик довольный. Значит, терапия прошла успешно.
А вот Николай Тищенко в эти дни решал: «Есть или не есть?» И, кстати, вопрос был не к высокой кухне, а к горе фастфуда.
Зато для фламинго Николай выбрал здоровую пищу.
К розовому и прекрасному приобщилась также Мария Яремчук. Точнее, к белому и прекрасному.
На отдыхе сейчас и Александр Скичко. Правда, не на Бали, а в Буковеле, но смею предположить, что Александру там очень весело, хотя вряд ли тепло, как Маше.
Веселилась на выходных и травести-дива Монро. С клубничкой, так сказать. Хорошо жить не запретишь, однако... Эх, клубника в феврале. Монро, давай проводить выходные вместе!
Также вкусное воскресенье и у Марички Падалко. Она вместе с дочкой Машей делала шоколадные конфеты на палочке, в Америке их называют cake-pops. Те еще вкусняшки!
А коллега Марички Анатолий Анатолич побывал на международном CroosFit для профессионалов и аматоров. Только я так и не поняла: просто побывал или поучаствовал. Ведь между эфирами телеведущий активно занимается кроссфитом.
Занимался спортом на выходных и дизайнер Андре Тан.
Кстати, насчет дизайнеров. Тут же UFW была, ну в смысле Ukrainian Fashion Week. Неделя моды, в общем! Так вот, многие наши знаменитости провели уик-энд именно там.
А Григорий Решетник и Надежда Мейхер на показы не успели, так как в эти дни работали вместе.
Гриша успел еще и мультики с сыном посмотреть!
Выходные в кругу семьи были и у телеведущей Яны Соломко. Вместе с прабабушкой она учила дочку нырять.
Юрий Горбунов, похоже, с головой окунался в работу на одном корпоративе с «НеАнгелами».
Телеведущая Слава Фролова тоже не отдыхала, а работала в поте лица.
По традиции Дмитрий Комаров и Надя Дорофеева со своим напарником по сцене встретились на выходных в аэропорту. Оказывается, они нередко встречаются в этом месте, совершенно не догадываясь о рейсах друг друга. Вот везение-то! Мне бы так приезжать в аэропорт и всех там встречать.
Ну и наконец мое любимое «выходное» фото: почти голый Александр Лещенко в обнимку с Вячеславом Соломкой. Картина маслом, друзья!
Вот пускай рабочая неделя у всех будет такой же свежей и красивой, как Сашин букет тюльпанов!