Яна Соломко объявила о закрытии своего проекта «Янга»

«Янга прости, Янга прощай! – пишет Яна. – Девочки, вся моя жизнь – это очень сложный и длинный путь. Никогда не делала как проще, так как верю, что невозможно добиться своей мечты, не прилагая усилий. Но на этом пути я всегда встречала самых разных людей. Мне повезло, и чаще это были прекрасные люди, профессионалы, настоящие звезды в своем деле, и каждый из них делал меня сильнее и опытнее. Сейчас я хочу сказать спасибо Юрию Никитину, талантливому продюсеру и музыканту, опытному менеджеру и предпринимателю, который полгода назад поверил в мои идеи и предложил сотрудничество.

Знаю точно, что многие из вас давно ждут меня в музыке. Я пробовала и искала себя. И каждый шаг для меня имеет огромное значение. После рождения Киры некоторое время я обязана была посвятить только ей, потом были съемки на СТБ. Но у меня рождались идеи, мелодии, образы, которые поддержал Юрий. Последние полгода мы с его командой готовили для вас музыкальный сюрприз. Это было огромное удовольствие – работать с таким человеком, как Юрий, но я поняла, что мой путь другой. Я счастлива только тогда, когда абсолютно свободна. Скоро я покажу вам то, что зародилось еще в 2015 году... А сейчас хочу сказать спасибо и закрыть страницу проекта «Янга». Это прошлое. А пока могу только заинтриговать вас названием моей новой песни – "Невинна"».

Фото: kievpravda.com