Яна Глущенко из «Дизель Шоу» вышла замуж

Ура! Блондинка из «Дизель Шоу» Яна Глущенко вышла замуж! Избранником актрисы стал Олег Збаращук – продюсер группы «ТіК» и концертный директор «Дизель Студио».
Яна и Олег поженились еще 1 апреля, но влюбленным почти месяц удалось держать радостное событие в секрете. Свадьба прошла в Одессе и, по словам Яны, была практически экспромтом.
«Организовать роспись мы решили за неделю-две, – рассказывает Яна. – Наши родственники всполошились, мол, почему первого апреля, это ведь несерьезно! В итоге они все-таки сдались и нас поддержали. Мы работаем в юморе, так что сам бог велел пожениться в такой веселый, весенний день. А в Одессе – потому что на эти даты у нас там были запланированы два концерта. То есть приехали, расписались, отыграли концерты».
Чувства между актрисой и продюсером зародились во время осеннего тура «Дизель Студио». По словам Глущенко, даже для нее это стало неожиданностью: «Мы много раз пересекались, но не замечали друг друга».
«Я безумно счастлив, что не влюбился в какой-то образ Яны, – добавляет Збаращук. – Дома она – совершенно особый человек, Яна, которую знаю только я».
Поздравляем!