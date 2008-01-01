Яна Глущенко из «Дизель Шоу» вышла замуж

Ура! Блондинка из «Дизель Шоу» Яна Глущенко вышла замуж! Избранником актрисы стал Олег Збаращук – продюсер группы «ТіК» и концертный директор «Дизель Студио».

Яна и Олег поженились еще 1 апреля, но влюбленным почти месяц удалось держать радостное событие в секрете. Свадьба прошла в Одессе и, по словам Яны, была практически экспромтом.

«Организовать роспись мы решили за неделю-две, – рассказывает Яна. – Наши родственники всполошились, мол, почему первого апреля, это ведь несерьезно! В итоге они все-таки сдались и нас поддержали. Мы работаем в юморе, так что сам бог велел пожениться в такой веселый, весенний день. А в Одессе – потому что на эти даты у нас там были запланированы два концерта. То есть приехали, расписались, отыграли концерты».