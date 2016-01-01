«Я вам не дорогая»: британская радиоведущая возмутилась на ровном месте

В эфире радиостанции talkSPORT журналистка обсуждала с футболистом Аланом Бразилом скандал с тренером клуба «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Испанского специалиста обвинили в нарушении правил ассоциации из-за ношения желтой ленты в поддержку арестованных каталонских политиков.

Линси Хипгрейв обратилась к слушателям и спросила, что они думают о конфликте. Один из дозвонившихся по имени Гарет обратился к ведущей, назвав ее «дорогая». Хипгрейв расценила это обращение как сексизм и спросила, смог бы слушатель таким образом обратиться к ее гостю Алану Бразилу, после чего вовсе отключила его от эфира.

«Вы не должны называть меня дорогой, – ответила феминистка. – Я не ваша дорогая».

В сети пользователи не сумели прийти к единому мнению и вяло переругивались между собой, пытаясь отстоять свою точку зрения.

Это не первый скандал, в котором участвует Хипгрейв: в 2016 году она раскритиковала футболистов Лионеля Месси и Луиса Суареса, после чего пользователи сети посоветовали девушке быстрее отправляться на кухню.