«Я утром иду собирать в парке бутылки, а тут бежит Настя»: Потап о совместных тренировках

Алексея Потапенко и Настю Каменских объединяет не только творчество и слухи о свадьбе, но и спорт. Музыканты вместе тренируются, а фотографии с занятий охотно публикуют на своих соцстраничках.

В интервью для «Светской жизни» Потап признался, что совместные снимки с пробежек появляются в соцсетях совершенно случайно.

«Я утром иду собирать в парке бутылки, а тут бежит Настя», – утверждает Алексей.

Пробежка начинается на рассвете, при этом продюсер боится на нее опоздать.

«Лично я в шесть должен успеть, потому что если опоздаю, тренер даст мне дополнительные упражнения, и от них не отвертишься, – говорит Потап. – Поэтому я в шесть уже стою в ботаническом саду, а Настя тогда уже разминается».