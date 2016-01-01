«Я тебя люблю»: группа «СКАЙ» презентовала песню для Евровидения-2017

Слова и музыку песни написал непосредственно сам Олег Собчук (английская версия «All my love for you», автор слов Джон Хилл), аранжировка, исполнение и запись были сделаны в полном составе группы «СКАЙ» на киевской студии «Исток», бэк-вокал украинской версии – Даша Минеева.

«Над этой песней мы работали около года и с самого начала знали, что такая композиция создана именно для Евровидения, – рассказал о рабочем процессе Олег Собчук. – Специально для нее Артем Рощенко написал партитуры, и мы записали настоящий симфонический оркестр. Это были просто фантастические ощущения. Последние полгода мы занимались ее подготовкой, сочетая с выпуском нового альбома и нашим туром по Америке. В работе над песней задействовали очень большое количество музыкантов и саунд-продюсеров из разных стран. Мы учли различные мировые музыкальные тенденции, поэтому надеемся быть услышанными не только в Украине, но и во всем мире».

Фото обложки: «Лиза»