«Я рассчитываю не стать пищей»: Katya Chilly рассказала об участи в шоу «Голос країни»

Чего певица ожидает от участия в проекте:

«Я рассчитываю не стать пищей, но дать пищу. Я надеюсь на то, чтобы меня не сожрала система, а остаться свободной и быть напоминанием, что система состоит из живых существ. Я надеюсь остаться в живых... Если вы меня поймете... Для этого нужно не бояться потерять... Но это дает глубину проживания и ценность того, что есть. Я надеюсь слышать свой внутренний голос при больших скоростях. Потому что похвала ставит на колени не меньше, чем критика. И заложником себя стать проще, чем заложником кого-то. Я вошла в открытые двери и надеюсь, что после дверь останется открытой... Я очень ценю и благодарна за то, что есть. И я восторгаюсь моментом и тем, что показывают. Как спадают ярлыки, как обнажается жизнь за устойчивыми представлениями. Я как цветочек. Я – живая. Но цветочек имеет время. Под пыль может попасть только пластмассовый цветочек... Не хотелось бы... Но я – сама Жизнь... Пока это ощущаю – это не имеет времени, такой я останусь в ощущениях. Просто мое место сейчас здесь. И сила на это есть. Сейчас. На то, что для меня важно и интересно. И я ощущаю радость и благодарность за это».

Об украинских артистах, которые выступают в России:

«Это подношение. Это их выбор, если они его видят. Если они его не видят – значит, выбора у них нет. Важно помнить, что закон жизни таков, что то, чему делаешь подношение, всегда оправдает себя в твоей жизни с другой стороны. Оно проявится. На каком уровне – это не наша компетенция. Но обязательно, и как в малом, так и в великом.

И еще. Очень важно, что мы делаем на самом деле (где наше внимание), а не как это выглядит. Мир форм условен... Им можно легко манипулировать. Но вопросы решаются уровнем выше».