«Я рассчитываю не стать пищей»: Katya Chilly рассказала об участи в шоу «Голос країни»

Певица Katya Chilly не на шутку взволновала медиапространство своим появлением в шоу «Голос країни». Она получила широкую известность во второй половине 1990-х годов, став лауреатом конкурса «Червона рута». Сочетание фольклора и электронной музыки в ее исполнении тогда было открытием для украинской сцены. И вот, спустя столько времени, Катя снова вернулась и спела для широкой аудитории. В свежем интервью Gordonua.com артистка рассказала, почему пришла на талант-шоу, поделилась своим мнением о событиях в Украине, а также объяснила, почему выходит на сцену босиком и публично кормит грудью сына. Вот самые интересные высказывания певицы.
Katya Chilly – о решении участвовать в шоу «Голос країни»:
«А чем плохо петь для большого количества людей? И с каких пор человек стал массой, или кому так выгодно считать? И с каких пор стало стыдно трудиться для людей? С каких пор стало плохим тоном, когда ты в пространстве ТВ? Кто структурирует это пространство? На кого переложена вся ответственность? На каких мифических фигур и на какого мифичного зрителя? Где произошел сбой? Почему мы предлагаем себе одно, но через огромный рычаг влияния и общения? Почему через огромную внешнюю информационную трубу предлагается худшее? И почему нужно обязательно становиться худшим, чтобы иметь возможность попасть в эту трубу? Потому что это условия задачи, поставленные менеджерами среднего звена, которые почему-то знают, «что нужно людям», каким-то мифическим существам. Но им самим, их друзьям, родителям и детям, абсолютно реальным людям, нужно другое... Часто они не смотрят телевизор, потому что это уже опасно для жизни, и ездят на хорошие концерты в те страны, где музыка выживает: или на улице, как на Кубе, или в каждом доме, как в Индии, или в потрясающих залах в тех странах, в которых поддерживается музыка как душа».
Чего певица ожидает от участия в проекте:
«Я рассчитываю не стать пищей, но дать пищу. Я надеюсь на то, чтобы меня не сожрала система, а остаться свободной и быть напоминанием, что система состоит из живых существ. Я надеюсь остаться в живых... Если вы меня поймете... Для этого нужно не бояться потерять... Но это дает глубину проживания и ценность того, что есть. Я надеюсь слышать свой внутренний голос при больших скоростях. Потому что похвала ставит на колени не меньше, чем критика. И заложником себя стать проще, чем заложником кого-то. Я вошла в открытые двери и надеюсь, что после дверь останется открытой... Я очень ценю и благодарна за то, что есть. И я восторгаюсь моментом и тем, что показывают. Как спадают ярлыки, как обнажается жизнь за устойчивыми представлениями. Я как цветочек. Я – живая. Но цветочек имеет время. Под пыль может попасть только пластмассовый цветочек... Не хотелось бы... Но я – сама Жизнь... Пока это ощущаю – это не имеет времени, такой я останусь в ощущениях. Просто мое место сейчас здесь. И сила на это есть. Сейчас. На то, что для меня важно и интересно. И я ощущаю радость и благодарность за это».
Об украинских артистах, которые выступают в России:
«Это подношение. Это их выбор, если они его видят. Если они его не видят – значит, выбора у них нет. Важно помнить, что закон жизни таков, что то, чему делаешь подношение, всегда оправдает себя в твоей жизни с другой стороны. Оно проявится. На каком уровне – это не наша компетенция. Но обязательно, и как в малом, так и в великом.
И еще. Очень важно, что мы делаем на самом деле (где наше внимание), а не как это выглядит. Мир форм условен... Им можно легко манипулировать. Но вопросы решаются уровнем выше».
Совет властям Украины:
«Помнить, что «все пройдет». Помнить о смерти. Смерть – хорошая подруга Жизни, если о ней помнить и если хочешь не зря прожить жизнь. Но для этого нужно быть сильным. Сейчас энергии в городах у людей мало.
Нужно находить возможность слушать свой внутренний голос, так как перед смертью единственный, кто останется с нами и перед кем отвечать – он. Если сильный график – нужно вставать рано, на пару часов, чтобы расслышать внутренний голос и наработать, чтобы слышать его даже при жестяке. Вставать нужно в 4:00, уделять время молитве и самосозерцанию. Это нужно, чтобы не было страшно обнаружить этот голос в самый неподходящий момент, когда уже нет времени. Чтобы не было больно. Чтобы было спокойно, сильно, целостно. И чтобы дорога была устлана благодарностью, а не проклятиями».
О государственных званиях:
«На данный момент то, что у меня нет статуса, – моя сила. Это сила юродивого. Люди, получающие Нобелевскую премию, потом часто боятся ее потерять, и их приключение заканчивается в тот же момент. Но если во мне будет достаточно силы, чтобы статусность не была ограничителем моих свобод внутри, тогда она не будет препятствием, а станет еще одной возможностью. Все дается по готовности. Приоритеты у меня есть. Иметь силу Царя и быть свободным – можно».
«Очень важно, чтобы было удобно. Когда я пою, важно быть дудочкой, а не упаковкой от дудочки... Если я могу быть красивой дудочкой – это просто эстетическое наслаждение, и для меня тоже. Но если я понимаю, что нужно выбирать – это условия задачи. Важно, чтобы было удобно, чтобы ничего не мешало, даже собственная важность. Потому что мой внутренний голос мне иногда не дает спать. А спать надо. Потому что индеец мой встает рано».
О публичном кормлении ребенка грудью:
«Я в первую очередь – мать. Все, что вам интересно по этому поводу, вы можете сами изучать. Некоторые вещи являются сокровенными – да. Да, они были запечатлены. Да, страх вторжения внимания в лично мое есть. Но во имя всех детей и матерей планеты, все, кому важно, изучайте сами. И не только это. Согласие на публикацию видео – осознанное. Даже если бы я оставила только это, я понимаю, почему».
О бытовых вещах в ее жизни:
«Я – Женщина. Я люблю быт, и он не является отягощением для меня. Это моя лаборатория. Я обожаю все по дому, меня это восстанавливает, и я структурирую себя через дом. Дом – это наше убежище. Как говорит сын, как хорошо, что у нас есть дом. Это стартовая площадка в волшебство. Там можно заколоть в волосы тучу. Если по дому летают драконы и пора убирать, это значит, что нужно убрать внутри. Но если дома чисто – значит, я могу взять ручку. У нас не дом вещей – у нас вещий дом, где все не боятся быть детьми. А кто боится, тот не заходит».