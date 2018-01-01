«Я неплохо танцую в клубешнике»: Руслан Сеничкин разоткровенничался с коллегами

Руслан убежден, что главное в танце – чувствовать себя свободно.

«Я неплохо танцую в клубешнике, – говорит Сеничкин. – Когда ты внутренне свободен, когда тело не пытается кому-то понравиться, когда тебе просто кайфово, то ты вытворяешь такие пируэты, что «вау». Другое дело «Танці з зірками»: здесь нужно выполнять много не только советов, но и приказов».

Сеничкин намекает на свою требовательную партнершу в проекте Яну Цибульскую. Так, она заявила, что ведущему нужно похудеть примерно на 20 килограммов, но самое интересно, что в ходе тренировок Руслану удалось сбросить уже девять!

«Чтобы поставить танец, надо напрягаться и много работать, в том числе и над собой, – рассказывает Сеничкин. – Я начал посещать тренажерный зал. Понимаю, что спуска мне не дадут, и это прекрасно. Поэтому у меня соответствующий рацион питания».