«Я не сразу влюбилась»: ведущая телеканала ICTV выходит замуж

Журналист Виктория Сеник получила предложение руки и сердца. Свадьба состоится в ближайшие дни в Киеве.
Избранника ведущей «Надзвичайних новин» зовут Игорь, он – успешный бизнесмен, развивает украинское сельское хозяйство. С будущим женихом Викторию Сеник познакомил муж ее сестры: однажды он устроил им сюрприз – романтическое свидание в лесу.
«Я тогда еще не понимала, что происходит, но с первого же взгляда на Игоря мое сердце начало биться быстрее, – вспоминает Виктория. – Слишком многим я была очарована. Поначалу меня это даже испугало, и я специально погружалась в работу, чтобы меньше о нем думать. Но Игорь оказался настойчивым и не позволил мне о себе забыть».
Телеведущая признается, что избраннику понадобилось целых четыре года, чтобы достучаться до ее сердца.
«Я не сразу влюбилась – рассказывает Виктория. – С моей стороны это очень взвешенная и рассудительная любовь. Ее заслужили, ее создали в моем сердце и добились взаимности своим отношением, искренностью, нежностью, готовностью брать любой удар на себя и окружать меня всем самым чистым, светлым и настоящим».
Свадьба состоится на днях в Киеве, а медовый месяц будущие молодожены проведут осенью в одной из южных стран.
«Надеюсь, Константин Петрович [Стогний] меня отпустит», – выразила надежду ведущая.
Напомним, ранее на дом Виктории Сеник, в котором проживают и ее родители, было совершено нападение неизвестными в камуфляже. К счастью, их удалось напугать и выдворить при помощи соседей. По некоторым данным, одним из нападавших был представитель чеченской криминальной группировки.
Это не первое нападение, совершенное на жилье Виктории. Так, в марте этого года в ее квартиру забрался вор, который, однако, похитил лишь золотую цепочку с иконкой, оставив без внимания ноутбук и драгоценности, лежавшие на видном месте. Тогда ведущую спасла сигнализация, спугнувшая злоумышленника.