«Я не сразу влюбилась»: ведущая телеканала ICTV выходит замуж

Избранника ведущей «Надзвичайних новин» зовут Игорь, он – успешный бизнесмен, развивает украинское сельское хозяйство. С будущим женихом Викторию Сеник познакомил муж ее сестры: однажды он устроил им сюрприз – романтическое свидание в лесу.

«Я тогда еще не понимала, что происходит, но с первого же взгляда на Игоря мое сердце начало биться быстрее, – вспоминает Виктория. – Слишком многим я была очарована. Поначалу меня это даже испугало, и я специально погружалась в работу, чтобы меньше о нем думать. Но Игорь оказался настойчивым и не позволил мне о себе забыть».

Телеведущая признается, что избраннику понадобилось целых четыре года, чтобы достучаться до ее сердца.