«Я не хотел сделать фильм ужасов»: режиссер «Аквамена» рассказал о предстоящей премьере

Также Джеймс отметил, что «Аквамен» будет самостоятельной картиной.

«Я думаю, мне очень повезло, что мне не устанавливали рамки, – говорит режиссер. – Я получил возможность самостоятельно прописывать мир, тон фильма и свой взгляд на персонажа и на то, как он взаимодействует с окружающим миром. Это ведь то, за что мы любим супергероев, верно? Мы любим, когда они представляют собой лучшее, то, чем мы хотели бы быть, так? То, к чему мы хотели бы стремиться и чем хотели бы вдохновляться. Что мне больше всего понравилось в персонаже и что Джейсон Момоа [Аквамен. – Прим. ред.] привнес в него, так это идея того, что его герой находится меж двух миров. Он не чувствует себя принадлежащим ни к внешнему, ни к подводному миру Атлантиды».

Кроме того, режиссер рассказал, каким видит главного супергероя ленты:

«Аквамен – работяга. Я хотел, чтобы он был таким, так как он вырос с отцом, чинил мотоциклы, работал со старыми автомобилями и лишь в определенном возрасте узнал о том, что обладает способностями. Он не знал, как они работают. Его отец не хотел, чтобы Артур был в воде, так как «не хотел, чтобы она забрала его». Он знал только, что его мать была убита, и ему не хотелось иметь ничего общего с теми, кто в этом виноват. Он их ненавидел».

По словам продюсера картины Питера Сафрана, фильм не будет прямой адаптацией комиксов, но в нем покажут происхождение Аквамена, расскажут историю его семьи и других героев этого супергеройского кино.

Первый трейлер «Аквамена» будет представлен уже в эти выходные, а премьера намечена на декабрь нынешнего года.