«Я не хотел сделать фильм ужасов»: режиссер «Аквамена» рассказал о предстоящей премьере

В сети появился официальный постер картины о супергерое, который способен дышать под водой, а режиссер фантастического боевика Джеймс Ван поделился деталями ленты и ее сюжетными перипетиями.
Режиссер Джеймс Ван известен не только по хоррор-фильмам «Пила», «Астрал» и «Заклятие», но и по экшену «Форсаж 7».
«Я не хотел сделать фильм ужасов, – говорит кинематографист. – Это кино совсем о другом – о том, что происходит, когда ты взаимодействуешь с прекрасным магическим миром, но в то же время ты его боишься. Люди боятся океана, потому что они не знают, что там находится. А там на глубине живут различные опасные для человечества существа».
По словам Вана, суперзлодей Орм Мариус и главный противник Аквамена будет использовать этих существ, чтобы отомстить людям за загрязнение океана.
Также Джеймс отметил, что «Аквамен» будет самостоятельной картиной.
«Я думаю, мне очень повезло, что мне не устанавливали рамки, – говорит режиссер. – Я получил возможность самостоятельно прописывать мир, тон фильма и свой взгляд на персонажа и на то, как он взаимодействует с окружающим миром. Это ведь то, за что мы любим супергероев, верно? Мы любим, когда они представляют собой лучшее, то, чем мы хотели бы быть, так? То, к чему мы хотели бы стремиться и чем хотели бы вдохновляться. Что мне больше всего понравилось в персонаже и что Джейсон Момоа [Аквамен. – Прим. ред.] привнес в него, так это идея того, что его герой находится меж двух миров. Он не чувствует себя принадлежащим ни к внешнему, ни к подводному миру Атлантиды».
Кроме того, режиссер рассказал, каким видит главного супергероя ленты:
«Аквамен – работяга. Я хотел, чтобы он был таким, так как он вырос с отцом, чинил мотоциклы, работал со старыми автомобилями и лишь в определенном возрасте узнал о том, что обладает способностями. Он не знал, как они работают. Его отец не хотел, чтобы Артур был в воде, так как «не хотел, чтобы она забрала его». Он знал только, что его мать была убита, и ему не хотелось иметь ничего общего с теми, кто в этом виноват. Он их ненавидел».
По словам продюсера картины Питера Сафрана, фильм не будет прямой адаптацией комиксов, но в нем покажут происхождение Аквамена, расскажут историю его семьи и других героев этого супергеройского кино.
Первый трейлер «Аквамена» будет представлен уже в эти выходные, а премьера намечена на декабрь нынешнего года.