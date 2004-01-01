«Я не даю»: PR-эксперт рассказала, как отказалась от предложения трудоустроиться через постель

«Когда студенткой я стажировалась в ежедневном издании и кроме новостей, кайфуя, писала о футболе в спортивный отдел (а в то время я была ярая болельщица), то получила от редактора достаточно прозрачное предложение о трудоустройстве, – рассказывает Ольга свою историю. – «Корреспондентом в спортивный отдел газеты через постель в самом начале карьеры?» Очень удивилась я и попрощалась навсегда, ведь #ЯнеДаю».

Естественно, мне стало интересно, что же это за издание с таким недобросовестным редактором. Воспользовавшись поиском, я нашла материал о футболе авторства (тогда еще студентки) Ольги Тимченко на сайте podrobnosti.ua.

Кто был главредом портала в 2004–2005 годах, история пока умалчивает. Я связалась с руководителем департамента коммуникации Transparency International Ukraine и спросила, кто же все-таки был главным редактором сайта в то время, но девушка сообщила, что не знает и не имеет к нему отношения.

Прекратив дальнейшие поиски и проанализировав ситуацию, мне показалось, что PR-эксперт несколько лукавит, а сама история больше похожа на выдумку ради того, чтобы придать флешмобу #ЯнеДаю вирусный эффект.