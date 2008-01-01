«Я могу так руководить государством, что все обслюнявятся»: Сергей Притула

Именно так шоумен Сергей Притула ответил на вопрос о своих политических амбициях во время онлайн-конференции на «ЛІГАБізнесІнформ», передает пресс-служба «Нового канала».

«Я, как любой нормальный человек в этой стране, считаю, что могу так управлять государством, что все обслюнявятся, – сказал Притула. – Но я занимаюсь волонтерством и не хочу миксовать его с политикой, так как от этого пострадает моя волонтерская деятельность».