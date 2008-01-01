ТЕЛЕКРИТИКА

«Я могу так руководить государством, что все обслюнявятся»: Сергей Притула

Ведущий рассказал о своем опыте в политике

Дуся

Именно так шоумен Сергей Притула ответил на вопрос о своих политических амбициях во время онлайн-конференции на «ЛІГАБізнесІнформ», передает пресс-служба «Нового канала».

«Я, как любой нормальный человек в этой стране, считаю, что могу так управлять государством, что все обслюнявятся, – сказал Притула. – Но я занимаюсь волонтерством и не хочу миксовать его с политикой, так как от этого пострадает моя волонтерская деятельность».

Сергей Притула

Фото: пресс-служба «Нового канала»

Телеведущий также признался, что в 2008 году уже пробовал себя в политике и этого опыта ему пока достаточно.

«Был у меня такой прекрасный «экспириенс», как поход в Киевсовет в первой пятерке, – со смехом вспоминает Сергей. – Я, как котеночек, обмакнул мордочку, поблагодарил и понял, что больше такого не надо делать».  



Статьи по теме

Теги