«Я могу так руководить государством, что все обслюнявятся»: Сергей Притула

Именно так шоумен Сергей Притула ответил на вопрос о своих политических амбициях во время онлайн-конференции на «ЛІГАБізнесІнформ», передает пресс-служба «Нового канала».
«Я, как любой нормальный человек в этой стране, считаю, что могу так управлять государством, что все обслюнявятся, – сказал Притула. – Но я занимаюсь волонтерством и не хочу миксовать его с политикой, так как от этого пострадает моя волонтерская деятельность».
Телеведущий также признался, что в 2008 году уже пробовал себя в политике и этого опыта ему пока достаточно.
«Был у меня такой прекрасный «экспириенс», как поход в Киевсовет в первой пятерке, – со смехом вспоминает Сергей. – Я, как котеночек, обмакнул мордочку, поблагодарил и понял, что больше такого не надо делать».