Who run the Vogue: Бейонсе проконтролирует выпуск журнала со своим участием

Наравне с другими мировыми изданиями, Vogue уже вовсю готовится к осеннему сезону. На днях стало известно, что сентябрьский номер журнала украсит поп-дива Бейонсе, у которой, кстати, 4 сентября день рождения.

По словам источников The Huffington Post, артистка заключила договор с главным редактором Vogue America Анной Винтур и получила “полный контроль” над сентябрьским выпуском со своим участием.

Так, Королева Би, как ее называют фанаты, будет выбирать понравившиеся фотографии со съемки и даже самостоятельно писать к ним подписи. Бейонсе также пригласила для съемки обложки 23-летнего фотографа Тайлера Митчелла. Он станет первым темнокожим автором обложки Vogue за 126 лет существования журнала.

Новый выпуск Vogue появится в продаже уже 14 августа.

Напомним, пару лет назад Бейонсе также стала первой артисткой, которая появилась на обложке издания, но не дала ему интервью.