Who run the Vogue: Бейонсе проконтролирует выпуск журнала со своим участием

Однажды она добавила к слову booty частичку “licious”, и оно попало в Оксфордский словарь. Сегодня одна из самых известных и своенравных артисток в мире по влиятельности может соперничать разве что с президентами. Не удивительно, что ей удалось склонить на свою сторону даже вечно строгого редактора Vogue Анну Винтур, которая позволит Бейонсе в сентябрьском выпуске журнала не просто красоваться на обложке и дать интервью, но и контролировать весь процесс.
Наравне с другими мировыми изданиями, Vogue уже вовсю готовится к осеннему сезону. На днях стало известно, что сентябрьский номер журнала украсит поп-дива Бейонсе, у которой, кстати, 4 сентября день рождения.
По словам источников The Huffington Post, артистка заключила договор с главным редактором Vogue America Анной Винтур и получила “полный контроль” над сентябрьским выпуском со своим участием.
Так, Королева Би, как ее называют фанаты, будет выбирать понравившиеся фотографии со съемки и даже самостоятельно писать к ним подписи. Бейонсе также пригласила для съемки обложки 23-летнего фотографа Тайлера Митчелла. Он станет первым темнокожим автором обложки Vogue за 126 лет существования журнала.
Новый выпуск Vogue появится в продаже уже 14 августа.
Напомним, пару лет назад Бейонсе также стала первой артисткой, которая появилась на обложке издания, но не дала ему интервью.