«Who Is America?»: вышел тизер нового телесериала Саши Барона Коэна

Канал ShowTime опубликовал анонс нового развлекательного шоу американского комика, известного по роли Бората. Над новым проектом он работал в течение целого года.
После публикации Коэном ролика, в котором комик в очередной раз проехался по президенту США Дональду Трампу, стало понятно, что готовится что-то интересное.
Теперь уже канал ShowTime, который ранее работал с Коэном, делится тизером и подробностями шоу, которое нацелено на американскую политическую элиту и, по слухам, будет выполнено в духе проекта Али Джи.
В тизере появляется бывший вице-президент США Дик Чейни, которого Коэн просит поставить подпись на бутыли для воды. Политик расписывается с улыбкой и уточняет: «Я впервые расписываюсь на бутыли для воды».
На канале уточняют: «Это будет самое опасное шоу в истории телевидения».
Первая серия выйдет в эфир уже 15 июля.