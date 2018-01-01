«Who Is America?»: вышел тизер нового телесериала Саши Барона Коэна

После публикации Коэном ролика, в котором комик в очередной раз проехался по президенту США Дональду Трампу, стало понятно, что готовится что-то интересное.

Теперь уже канал ShowTime, который ранее работал с Коэном, делится тизером и подробностями шоу, которое нацелено на американскую политическую элиту и, по слухам, будет выполнено в духе проекта Али Джи.