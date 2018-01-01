ТЕЛЕКРИТИКА

«Who Is America?»: вышел тизер нового телесериала Саши Барона Коэна

Дуся

Канал ShowTime опубликовал анонс нового развлекательного шоу американского комика, известного по роли Бората. Над новым проектом он работал в течение целого года.


После публикации Коэном ролика, в котором комик в очередной раз проехался по президенту США Дональду Трампу, стало понятно, что готовится что-то интересное.

Теперь уже канал ShowTime, который ранее работал с Коэном, делится тизером и подробностями шоу, которое нацелено на американскую политическую элиту и, по слухам, будет выполнено в духе проекта Али Джи.

В тизере появляется бывший вице-президент США Дик Чейни, которого Коэн просит поставить подпись на бутыли для воды. Политик расписывается с улыбкой и уточняет: «Я впервые расписываюсь на бутыли для воды».

На канале уточняют: «Это будет самое опасное шоу в истории телевидения».

Первая серия выйдет в эфир уже 15 июля.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Дуся

Появился тизер скандального шоу Фреймут

Популярное на Телекритике



Культура

Как в Украине снимали фильм с любимыми актерами Тарантино, Скорсезе и Триера

Бизнес

Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Дуся

«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Общество

Зритель-заложник: как эволюционировали реалити-шоу