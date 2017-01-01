ТЕЛЕКРИТИКА

Второй полуфинал нацотбора на Евровидение: как это было

Фоторепортаж для тех, кто не смотрел шоу в прямом эфире

Дуся

Отгремел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017, и мы делимся с вами подборкой самых живых и ярких фотографий прямо из зала ДК КПИ, где все происходило.


Сначала, как и полагается, на сцену вышли судьи и ведущий Сергей Притула, который на нацотборе в этой роли, согласитесь, очень кстати. И где только он раньше? Я, например, с трудом могу припомнить, кто вел Национальный отбор Евровидения в прошлом году. А вот Притулу с его непосредственным юмором запомню надолго. Как наверняка и многие из вас.

Фото здесь и далее: Максим Лисовой

Сергей Притула любит троллить судей и задавать участникам шоу каверзные вопросы

Первый участник Letay получил самый низкий балл и у зрителей, и у жюри

Милу Нитич судьи тоже раскритиковали

После выступления Милы начался настоящий скандал. Ее похвалил только Константин Меладзе

Джамале пришлось успокаивать Данилко: «Это 2004 год. Это так банально! – кричал он. – Вы считаете, что это оригинально? Ну какая цель выступления?». Андрей Данилко разбил выступление Милы Нитич в пух и прах, как в прошлом году сделал с конкурсанткой нацотбора на Евровидение Викторией Петрик

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Следующий участник - победитель онлайн голосования на сайте канала СТБ Руслан Кузнецов. Профессиональный блогер в свободное время занимается музыкой, он вышел на сцену со своей авторской песней

Самые эпатажные и неформатные участники Национального отбора — готическая группа Aghiazma вышли с песней Synthetic Sun — о коммерческом подходе к искусству и борьбе за место под солнцем

Aghiazma понравились всем судьям и ведущему. А вот зрители их выступление не очень оценили

Рок-группе Detach многие прочили выход в финал, но в итоге ребята ушли со сцены разочарованными: судьи поставили им всего 4 балла

27-летний одессит Рожден Ануси (Rozhden) вышел в финал с танцевальной композицией Saturn, получив 8 баллов от судей и 5 - от зрителей

Illaria в образе Мавки всех заворожила. Певица работает в жанре фолк-рок. На сцене она исполнила песню с элементами фолка Thank You For My Way, за что члены жюри дали ей 7 баллов, а зрители - 8.

Красиво и стильно, ничего не скажешь! Скоро мы с Illaria встретимся с финале

Вот таким противоречивым оказался второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017. Уже в эту субботу вы сможете увидеть прямой эфир третьего полуфинала — параллельно на СТБ и Першому, в 19.00. Ну а кто хочет живых эмоций — вперед в кассу за билетами, они в продаже!



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