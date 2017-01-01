Второй полуфинал нацотбора на Евровидение: как это было

Сначала, как и полагается, на сцену вышли судьи и ведущий Сергей Притула, который на нацотборе в этой роли, согласитесь, очень кстати. И где только он раньше? Я, например, с трудом могу припомнить, кто вел Национальный отбор Евровидения в прошлом году. А вот Притулу с его непосредственным юмором запомню надолго. Как наверняка и многие из вас.