Второй полуфинал нацотбора на Евровидение: как это было

Отгремел второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017, и мы делимся с вами подборкой самых живых и ярких фотографий прямо из зала ДК КПИ, где все происходило.
Сначала, как и полагается, на сцену вышли судьи и ведущий Сергей Притула, который на нацотборе в этой роли, согласитесь, очень кстати. И где только он раньше? Я, например, с трудом могу припомнить, кто вел Национальный отбор Евровидения в прошлом году. А вот Притулу с его непосредственным юмором запомню надолго. Как наверняка и многие из вас.
Вот таким противоречивым оказался второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2017. Уже в эту субботу вы сможете увидеть прямой эфир третьего полуфинала — параллельно на СТБ и Першому, в 19.00. Ну а кто хочет живых эмоций — вперед в кассу за билетами, они в продаже!