Вся семья Бекхэм разместилась в новом выпуске британского Vogue

«Виктория долго и упорно работала на протяжении последних десяти лет, чтобы построить невероятно успешный бренд, и я очень горжусь ею, – написал Дэвид в Instagram. – Я счастлив поддерживать ее на пути к мечте. Для меня было большой честью сниматься для свежего выпуска Vogue вместе с моей прекрасной семьей. Спасибо, Эдвард Эннинфул!»

Появление Дэвида и Виктории Бекхэм в совместной фотосессии многие поклонники восприняли как знак, что у пары наконец наладились отношения.

Недавно супруги впервые почти за три года появились вместе на красной дорожке и стараются как можно больше времени проводить с детьми.

«Люди вот уже 20 лет обсуждают наши отношения, поэтому Дэвид и я давно привыкли игнорировать все слухи и просто продолжаем нормально жить, – заявила Виктория. – Мы оба понимаем, что мы сильнее вместе, чем порознь. Разве кто-нибудь был на нашем месте? Мы уважаем семейные ценности, это и есть ключ к благополучию».