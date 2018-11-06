Вся надежда на сериалы для женщин: экс-ведущая «Все буде добре» рассказала о своих дальнейших планах

На прошлой неделе я первой сообщила прискорбную новость. Как оказалось, проект «Все буде добре» закрывается, а то, что сейчас выходит в эфир – последние эпизоды тележурнала. За эти дни мы смогли от души попрощаться с любимыми рубриками и даже узнать, чем планирует заниматься Надежда Матвеева в ближайшем будущем.
Даже ни слова про отпуск – сегодня уже бывшая ведущая проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева дала свое первое интервью после новости о закрытии проекта телеканалу СТБ. В нем ведущая делится воспоминаниями из детства и секретами таймбилдинга. Журналист СТБ также поинтересовался у Надежды планами на будущее, на что ведущая ответила, что задумывается о сериальном производстве.
«Я мечтаю принять участие в создании сериалов. Сейчас это популярное направление. Я не актриса, мой опыт направляет меня больше в команду создателей. Туда, где пишут истории, придумывают какие-то моменты креативные», – рассказала порталу СТБ Надежда Матвеева.
После чего ведущая добавила, если бы ей завтра же предложили взяться за сериал – она бы даже не раздумывала. О чем же будет первое детище Надежды Матвеевой?
«О женщинах. О том, какие у них проблемы, как они их решают, чем интересуются, что хотят изменить. Если это и будет сериал, то, скорее, «Женщины в городе» или что-то в таком духе. Хороший пример – «Американская семейка». Это, кстати, один из моих любимых сериалов. Почему это так интересно? Потому что процесс сериального производства в Украине только начинается, все впереди. И мы будем создавать свой, украинский продукт», – рассказала ведущая.
А я от себя желаю Надежде успехов и творческого вдохновения.
Заглавное фото: «Лиза»