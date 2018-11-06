Вся надежда на сериалы для женщин: экс-ведущая «Все буде добре» рассказала о своих дальнейших планах

После чего ведущая добавила, если бы ей завтра же предложили взяться за сериал – она бы даже не раздумывала. О чем же будет первое детище Надежды Матвеевой?

«О женщинах. О том, какие у них проблемы, как они их решают, чем интересуются, что хотят изменить. Если это и будет сериал, то, скорее, «Женщины в городе» или что-то в таком духе. Хороший пример – «Американская семейка». Это, кстати, один из моих любимых сериалов. Почему это так интересно? Потому что процесс сериального производства в Украине только начинается, все впереди. И мы будем создавать свой, украинский продукт», – рассказала ведущая.

А я от себя желаю Надежде успехов и творческого вдохновения.

Заглавное фото: «Лиза»