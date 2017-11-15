Встреча французского блогера с фанатами обернулась погромами и стычками с полицией

В среду днем около 300 поклонников собрались на встречу с кумиром в центре города. Ситуация начала обострятся, когда группа полицейских попыталась приблизиться к блогеру, посчитав сбор несанкционированным.

В итоге между фанатами и стражами порядка начались столкновения. Корреспонденты рассказали, что у некоторых подростков с собой были ножи и железные прутья. Полицейские перекрыли ближайшую станцию метро, вызвали подкрепление и задержали несколько человек. По некоторым данным, среди задержанных и сам Vargasss92.