ТЕЛЕКРИТИКА

Встреча французского блогера с фанатами обернулась погромами и стычками с полицией

Дуся
В Брюсселе встреча поклонников с французским блогером под ником Vargasss92 обернулась столкновениями с полицией и погромами.

В среду днем около 300 поклонников собрались на встречу с кумиром в центре города. Ситуация начала обострятся, когда группа полицейских попыталась приблизиться к блогеру, посчитав сбор несанкционированным.

В итоге между фанатами и стражами порядка начались столкновения. Корреспонденты рассказали, что у некоторых подростков с собой были ножи и железные прутья. Полицейские перекрыли ближайшую станцию метро, вызвали подкрепление и задержали несколько человек. По некоторым данным, среди задержанных и сам Vargasss92.

После разгона подростки отправились в близлежащие переулки. Там они залезали на машины и разбили стекла в здании библиотеки. Около 17:00 полиции удалось восстановить порядок в центре бельгийской столицы.

Блогер Vargasss92 известен тем, что снимает юмористические скетчи и является рэп-исполнителем.

Главное в разделе

Дуся

Неожиданность, но не сенсация: в Минске не захотели идти на концерт Джамалы

Дуся

Актера «Дюнкерка» и его 71-летнюю бабушку арестовали по подозрению в убийстве

Популярное на Телекритике



Культура

Зачем смотреть сериал «Вавилон Берлин»

Дуся

Pornhub в рекламном ролике нестандартно использовал секс-игрушки

Культура

Михаил Задорнов – президент России

Дуся

Неожиданность, но не сенсация: в Минске не захотели идти на концерт Джамалы