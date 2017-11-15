Встреча французского блогера с фанатами обернулась погромами и стычками с полицией

Massa jongeren dat begint te #rellen tegen 10 #politieOnly in #brussels #fail #PSmaffia #muntplein @zpz_polbru @vrtnws @VTMNIEUWS @federalepolitie pic.twitter.com/QKwoyNjC6n— Michaël (@DailymichaelBE) November 15, 2017
В среду днем около 300 поклонников собрались на встречу с кумиром в центре города. Ситуация начала обострятся, когда группа полицейских попыталась приблизиться к блогеру, посчитав сбор несанкционированным.
В итоге между фанатами и стражами порядка начались столкновения. Корреспонденты рассказали, что у некоторых подростков с собой были ножи и железные прутья. Полицейские перекрыли ближайшую станцию метро, вызвали подкрепление и задержали несколько человек. По некоторым данным, среди задержанных и сам Vargasss92.
Politie @zpz_polbru nergens meer te bespeuren, ondertussen gaan rellen ongestoort verder #muntplein #brussel #helhole pic.twitter.com/KQp0dWGFE5November 15, 2017
После разгона подростки отправились в близлежащие переулки. Там они залезали на машины и разбили стекла в здании библиотеки. Около 17:00 полиции удалось восстановить порядок в центре бельгийской столицы.
Блогер Vargasss92 известен тем, что снимает юмористические скетчи и является рэп-исполнителем.