«Вслепую»: как рождается восьмой сезон шоу «Голос країни»

Кстати, о судьях! Восьмой сезон пройдет без изменений в составе жюри: в красных креслах по-прежнему восседают Потап, Джамала, Тина Кароль и Сергей Бабкин.

Ну а о новшествах я узнала, подслушав их разговоры. Теперь вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения с тренерами сразу покинуть сцену. Тина Кароль заявила своим коллегам, что такой ход – нечеловечный и немузыкальный. Ее, конечно же, поддержали, но не стали так же радикально высказываться.

А еще из новинок этого сезона – лифт, который будет доставлять участников на сцену.