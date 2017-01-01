«Вслепую»: как рождается восьмой сезон шоу «Голос країни»

Стартовали съемки главного вокального шоу страны – «Голос країни». Вы не поверите, но и я побывала в съемочном павильоне на ВДНХ и теперь готова вам рассказать, что увидела и услышала.
Второй съемочный день начался с небольшой заминки: кресло Тины Кароль не выдержало напора певицы и отказалось красиво разворачиваться к участникам. Пока персонал сцены с дрелью в руках чинил трон Тины, остальные судьи времени зря не теряли.
Кстати, о судьях! Восьмой сезон пройдет без изменений в составе жюри: в красных креслах по-прежнему восседают Потап, Джамала, Тина Кароль и Сергей Бабкин.
Ну а о новшествах я узнала, подслушав их разговоры. Теперь вокалист, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения с тренерами сразу покинуть сцену. Тина Кароль заявила своим коллегам, что такой ход – нечеловечный и немузыкальный. Ее, конечно же, поддержали, но не стали так же радикально высказываться.
А еще из новинок этого сезона – лифт, который будет доставлять участников на сцену.
Чтобы успокоить взволнованную Тину, Потап рассказал, что еще с первого сезона его подташнивает, когда кресло разворачивается. Певец долго не мог понять причину такого состояния и даже предполагал, что это беременность. От этой и еще десятка таких же шуток женщины из массовки, у которых была химическая завивка, судорожно сгибались от хохота. Но, признаться, если бы не эти шуточки в потоке вещания от Потапа, было бы все гораздо более скучно и утомительно.
Тина делает «Аррр!»
Оказывается, Миша и Потап вместе играли в одной команде в «Лиге смеха».
Второй на сцену вышла Настя из Донецка. Девушка спела «Lean On» певицы MO и Major Lazer.
Своим кавером Анастасия меня не удивила.
Следующим выступил Арсен Витрецкий – будущий стоматолог из Ивано-Франковска. Парень выбрал песню победителя Евровидения-2017 Сальвадора Собрала «Amar Pelos Dois».
А в перерывах Джамала рассказывала, кто и сколько получил «Грэмми». Думаю, певица обозначила для себя новую цель.
Только Сергей Бабкин молчал. В какой-то момент я даже заволновалась: неужели в тренерском составе есть дедовщина и Бабкина как самого свеженького сделали изгоем…
Но тут Кароль решила обратить внимание на Сергея, пошутив о возможных проблемах с его прической, которые он прячет под шляпой. Увы, плохой (внезапно!) слух Бабкина сыграл злую шутку и юмор не удался.
Сложнее всего было массовке. Помимо танцев, аплодисментов и оваций им еще приходилось ловить моменты и незаметно бегать в туалет, а это задачка не из простых!
При выходе со сцены участников встречают Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
А тем временем на бекстейдже нервничают и бегают участники, их родственники, друзья и ребята в красных жилетках и с рациями.
Кто не нервничает, тот фотографируется.
К слову, мой маленький инсайдер, которая побывала на предварительных кастингах, рассказала, что в этом году к репертуару участников отнеслись с особой требовательностью. «После нескольких часов прослушиваний к нам вышел продюсер Владимир Завадюк и сказал, что у кого песни а-ля Пономарева, тот сразу может идти домой, а он хочет репертуар уровня европейских шоу, – говорит инсайдер. – Несколько человек после его слов сразу и ушли».
Ну а мы можем только догадываться, что нас ждет в новом сезоне шоу.