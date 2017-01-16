«Всем разумным людям и так все понятно»: Святослав Вакарчук прокомментировал запрет «Дождя»

Фронтмен группы «Океан Эльзы» поддержал запрет на ретрансляцию телеканала «Дождь» в Украине. Напомню, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой.

В программе «Козырев Online» на телеканале «Дождь» Вакарчук прокомментировал запрет на вещание «Дождя» в Украине. Передает lime.apostrophe.ua.

«Любое СМИ, которое действует на территории любой страны, не только СМИ, любая другая организация или структура, обязаны руководствоваться законами и предписаниями, действующими на территории этой страны. Это в полной мере касается Украины, так что мне здесь добавить нечего», – заявил музыкант.

На вопрос возможна ли отмена запрета на ретрансляцию российского канала в Украине вскоре, лидер «Океана Эльзы» ответил:

«Когда-то Соломон сказал: «Все пройдет, и это тоже». К сожалению, к мудрости великого Соломона мне нечего добавить. Мне кажется, всем разумным людям и так все понятно, тут нечего комментировать».

Но в заключение своей речи Святослав решил поделиться позитивными воспоминаниями.

«Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы «Океан Эльзы», телемосты, связанные с печальными событиями, такими, как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали, и то, что было важно слышать украинским зрителям», – сообщил он.

Отмечу, телеканал «Дождь» в ответ на запрет своей трансляции в кабельных сетях Украины поставил в эфир концерт группы «Океан Эльзы».