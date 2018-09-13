Все слишком серьезно: судья «Танців з зірками» попыталась оправдаться за низкие оценки

Балерина Екатерина Кухар устала читать нападки зрителей по поводу низких оценок участнику Иракли Макацарии, поэтому решила объясниться в соцсетях.
Дорогие друзья)) Некоторые из вас пишут о том, что оценка для Иракли @maqatsa была очень низкая и что я слишком серьёзно отношусь к шоу..... Да, это так!) Я действительно ОЧЕНЬ серьёзно отношусь к проекту @tanci1plus1 , к участникам и к танцам. И объясню вам почему.....)) Представьте себе к примеру ситуацию..... Вы купили билеты и пришли в Оперный театр НАСЛАДИТЬСЯ красотой, получить эстетическое удовольствие...... и тут, выходит ведущая балерина в пачке с перевязанной шеей или с гипсом на руке и ......ВУАЛЯ!!!НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!!!!.....))) Ведь танцует то она хорошо.....)) Если вдруг артист балета выходит с серьёзной травмой на сцену, никто этого даже не заметит!!!! Потому что предварительно, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя, он сделает себе так называемую блокаду. Примет противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие лекарства и исполнит всё так, что «комар носа не подточит»... Вот так поступает настоящий АРТИСТ , когда он уважает и любит зрителя больше чем себя.... либо же берёт time out! Надеюсь в следующем эфире Иракли продемонстрирует себя «во всей красе» и докажет нам своим танцем, что именно он достоин победы в этом шоу))) Хорошего всем вечера .....)) Photo by @rostickdesign #rostickdesign #танціззірками
Само шоу Кухар сравнила с представлением в оперном театре, а участников – с профессиональными танцорами.
«Представьте себе, к примеру, ситуацию, – пишет Екатерина. – Вы купили билеты и пришли в оперный театр насладиться красотой, получить эстетическое удовольствие... и тут выходит ведущая балерина в пачке с перевязанной шеей или с гипсом на руке – и вуаля! Наслаждайтесь! Ведь танцует-то она хорошо... Если вдруг артист балета выходит с серьезной травмой на сцену, никто этого даже не заметит! Потому что предварительно, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя, он сделает себе так называемую блокаду, примет противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие лекарства и исполнит все так, что «комар носа не подточит». Вот так поступает настоящий артист, когда он уважает и любит зрителя больше, чем себя... либо же берет time out!»
Напомним, за несколько дней до третьего эфира Иракли получил травму шеи на репетициях в зале. Однако он все же вышел на паркет, несмотря на то, что танцевать ему пришлось в ортопедическом воротнике. Строгую судью это нисколько не впечатлило, а скорее наоборот.
Не все поклонники «Танців» согласились с позицией Кухар. Многие отметили, что не стоит сравнивать танцоров-аматоров с профессионалами.
«Но ведь это не профессиональный балет, – пишет один из пользователей сети. – Это шоу со звездами, то есть изначально непрофессионалами в этом деле».
Также поклонники пожелали Екатерине поменьше язвить и относиться к шоу не так серьезно.