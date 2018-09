Все слишком серьезно: судья «Танців з зірками» попыталась оправдаться за низкие оценки

Дорогие друзья)) Некоторые из вас пишут о том, что оценка для Иракли @maqatsa была очень низкая и что я слишком серьёзно отношусь к шоу..... Да, это так!) Я действительно ОЧЕНЬ серьёзно отношусь к проекту @tanci1plus1 , к участникам и к танцам. И объясню вам почему.....)) Представьте себе к примеру ситуацию..... Вы купили билеты и пришли в Оперный театр НАСЛАДИТЬСЯ красотой, получить эстетическое удовольствие...... и тут, выходит ведущая балерина в пачке с перевязанной шеей или с гипсом на руке и ......ВУАЛЯ!!!НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!!!!.....))) Ведь танцует то она хорошо.....)) Если вдруг артист балета выходит с серьёзной травмой на сцену, никто этого даже не заметит!!!! Потому что предварительно, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя, он сделает себе так называемую блокаду. Примет противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие лекарства и исполнит всё так, что «комар носа не подточит»... Вот так поступает настоящий АРТИСТ , когда он уважает и любит зрителя больше чем себя.... либо же берёт time out! Надеюсь в следующем эфире Иракли продемонстрирует себя «во всей красе» и докажет нам своим танцем, что именно он достоин победы в этом шоу))) Хорошего всем вечера .....)) Photo by @rostickdesign #rostickdesign #танціззірками

A post shared by EkaterinaKukhar Катерина Кухар (@ekaterinakukhar_official) on Sep 13, 2018 at 10:24am PDT