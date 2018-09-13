Все слишком серьезно: судья «Танців з зірками» попыталась оправдаться за низкие оценки

Само шоу Кухар сравнила с представлением в оперном театре, а участников – с профессиональными танцорами.

«Представьте себе, к примеру, ситуацию, – пишет Екатерина. – Вы купили билеты и пришли в оперный театр насладиться красотой, получить эстетическое удовольствие... и тут выходит ведущая балерина в пачке с перевязанной шеей или с гипсом на руке – и вуаля! Наслаждайтесь! Ведь танцует-то она хорошо... Если вдруг артист балета выходит с серьезной травмой на сцену, никто этого даже не заметит! Потому что предварительно, чтобы соответствовать ожиданиям зрителя, он сделает себе так называемую блокаду, примет противовоспалительные, жаропонижающие и обезболивающие лекарства и исполнит все так, что «комар носа не подточит». Вот так поступает настоящий артист, когда он уважает и любит зрителя больше, чем себя... либо же берет time out!»

Напомним, за несколько дней до третьего эфира Иракли получил травму шеи на репетициях в зале. Однако он все же вышел на паркет, несмотря на то, что танцевать ему пришлось в ортопедическом воротнике. Строгую судью это нисколько не впечатлило, а скорее наоборот.

Не все поклонники «Танців» согласились с позицией Кухар. Многие отметили, что не стоит сравнивать танцоров-аматоров с профессионалами.

«Но ведь это не профессиональный балет, – пишет один из пользователей сети. – Это шоу со звездами, то есть изначально непрофессионалами в этом деле».

Также поклонники пожелали Екатерине поменьше язвить и относиться к шоу не так серьезно.