«Все люди как люди, а я суперзвезда»: пользователи сети не поняли смысла нового клипа Светланы Лободы

«Ах, сколько было шума вокруг ничего, – написал один из пользователей сети. – Мне больше понравилось видео-бумеранг, где она головой мотает, чем эти наборы кадров﻿».

Насколько известно, съемки клипа проходили в США, а режиссером видео снова выступила продюсер певицы Нателла Крапивина. В ролике Светлана появляется в образе мотоциклистки, которая колесит по пустыне, после этого она загорает на пляже, а еще чуть позже танцует в шубе.

Некоторые фанаты артистки также признались, что ждали, когда в ролике появится беременная Светлана.

«Все ждали клипа с беременной Лободой, а получили геев и лесби», – прокомментировали они.

Следует также отметить и довольно неоднозначный конец ролика. Вероятно, это сделано для того, чтобы порадовать не только поклонников, но и хейтеров творчества Светланы Лободы.