ТЕЛЕКРИТИКА

«Все люди как люди, а я суперзвезда»: пользователи сети не поняли смысла нового клипа Светланы Лободы

Дуся

Опальная украинская певица выпустила обещанный клип на песню SuperSTAR.


Светлана Лобода довольно давно дразнила фанов тизерами видео, однако вышедший ролик вызвал восторг далеко не у всех почитателей творчества артистки. Некоторые зрители написали в комментариях под клипом, что новое видео лишено какого-либо смысла, а поцелуи геев и самой Светланы с женщиной требуют рейтинга «16+», а не «0+», как изначально было заявлено.

«Ах, сколько было шума вокруг ничего, – написал один из пользователей сети. – Мне больше понравилось видео-бумеранг, где она головой мотает, чем эти наборы кадров﻿».

Насколько известно, съемки клипа проходили в США, а режиссером видео снова выступила продюсер певицы Нателла Крапивина. В ролике Светлана появляется в образе мотоциклистки, которая колесит по пустыне, после этого она загорает на пляже, а еще чуть позже танцует в шубе.

Некоторые фанаты артистки также признались, что ждали, когда в ролике появится беременная Светлана.

«Все ждали клипа с беременной Лободой, а получили геев и лесби», – прокомментировали они.

Следует также отметить и довольно неоднозначный конец ролика. Вероятно, это сделано для того, чтобы порадовать не только поклонников, но и хейтеров творчества Светланы Лободы.

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