«Врагом не стал, но приехать не сможет»: Константину Хабенскому запретили въезд в Украину

Об этом написал сайт «Миротворец», в список которого попал Константин Хабенский.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, – сказано на сайте. – Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)».

В июле 2018 года актер посетил полуостров, где принял участие в фестивале «Алые паруса» в детском лагере «Артек».

Подавляющее большинство пользователей соцсетей выразили свое разочарование в артисте, так как ранее он высказывался о своей либеральной позиции и критиковал российские власти.

«Я поддерживаю Украину и осуждаю (президента РФ Владимира) Путина», – заявлял Хабенский в марте 2014 года.

Некоторые особо преданные фанаты актера попытались оправдать поступок Хабенского тем фактом, что он приехал к детям, являясь, таким образом, «вне политики», однако они не нашли особой поддержки среди соотечественников.

«Минус один», – писали раздосадованные комментаторы.

Сайт «Миротворец» действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в аннексированный Крым вопреки украинским законам.