Врачи запретили Ким Кардашьян делать селфи

Конечно, такая мелочь не смогла отвлечь Ким Кардашьян от любимого занятия. Чтобы продолжать фотографировать себя на телефон, звезда реалити наняла операторов.

По словам самой Ким, пользоваться услугами фотографов она будет вплоть до завершения лечения.

Ким Кардашьян по праву называют королевой селфи. В прошлом году она призналась, что за сутки может делать по полторы тысячи снимков, и лишь малую часть показывает поклонникам. Куда деваются остальные фотографии, неизвестно.

Ранее, после прослушивания альбома Дрейка, фанатам показалось, что у рэпера и Ким Кардашьян может быть роман. Правда, после публикации этих слухов Ким все опровергла, заявив, что такого никогда не было и не могло быть.