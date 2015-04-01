Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла»: «Виноват не телеканал СТБ, а общество»

«Вчера мне в ленте попался вот этот пост, – пишет Ославский. – В нем автор предлагала оценить «ужасный», на ее взгляд, анонс программы «Я соромлюсь свого тіла» членам Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания. И знаете что? Часть госслужащих с готовностью согласились с тем, что это «ужас» и «стыдно», и предложили оштрафовать телеканал СТБ. Признаюсь вам, что я был шокирован. Шокирован как врач. Нет, не хамством комментирующих и набором таких же хамских эпитетов в адрес телеканала, а тем, что, оказывается, на взгляд автора и государственных служащих, которые представляют основной контролирующий орган страны в медиа индустрии, есть «стыдные» и НЕ стыдные болезни. Есть болезни, о которых (наверное) можно говорить в эфире, а есть те, на которые наложено табу. Есть люди, которые имеют право на медицинскую помощь благодаря нашему проекту и публичности, а есть те, кого, по мнению моралистов, ни в коем случае нельзя показывать зрителям, а значит, они должны страдать молча. Потому что «стыдно». Объясню суть истории.

В четверг в рамках проекта «Я соромлюсь свого тіла» мною была принята семья. Мама с подростком. Очень запущенный случай, типичный пример того, как делать не стоит и что может произойти с вашим организмом, если 16 раз идти на операцию к хирургам, которые не владеют ситуацией. Очень назидательный для всех граждан Украины, которые спешат к врачу только тогда, когда «петух в одно место клюнет». И все бы ничего, если бы вопрос не касался полового органа 14-летнего подростка.

Я повидал за свою практику многое, но и в страшном сне не мог представить, что лечение проектом уникального и крайне запущенного случая, грозящего молодому парню серьезными физиологическими проблемами, вызовет такую бурю негодования среди некоторых фейсбучных «борцов за мораль». Причем возмутило их не то, как этот мальчик жил с пенисом в несколько свищевых ходов (дырок, если по-простому) и куда смотрели врачи, к которым обращалась семья – их взволновало «как же теперь парню жить в обществе, которое узнало о его проблеме??» Прошу заметить: проблеме, калечащей его жизнь 12 лет! О которой знали все его одноклассники!

У моралистов прозвучал один, наиболее важный, по их мнению, вопрос: «Отправили бы мы своего родственника или близкого человека на подобный проект?!» Отвечу: не приведи Господь столкнуться с такой болезнью, но – да, отправил бы! Потому что, когда все специалисты опускают руки, любой любящий человек использует все до последнего шансы, чтобы сохранить здоровье близкому, а особенно – ребенку.

В том, что проект «Я соромлюсь свого тіла» для многих пациентов из Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии и других стран становится последней надеждой, виноват не телеканал СТБ, а общество, где нет элементарных обучающих анатомических и гигиенических курсов, где люди не понимают, как им пользоваться своим телом и стыдятся говорить вслух о болезнях половых органов. А стыдятся они не в последнюю очередь благодаря вот таким «борцам за мораль».

Проект берется за пациентов, от которых отказались (!) врачи, и у них разные болезни. Но почему-то фб-критики видят проблему очень избирательно: все, что ниже пояса – табу. Показывать болезни половых органов – стыдно и аморально по отношению к пациенту. Все, тут же нужно закрыть ему лицо, и никак иначе.

Лично я не вижу разницы в новообразовании на голове, разлагающейся от опухоли груди или изъеденном свищевыми ходами пенисе. Это все – БОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ! Или у нас и дальше будет процветать пуританская дискриминация по половым признакам?!

Добавлю одно. Дорогие зрители, несмотря на все нападки и гадости, которые пришлось услышать, проект и в этом уникальном случае виртуозно справился с невозможным – и теперь жизнь этого парня стала нормальной. Что пришлось преодолеть, какие чудо-хирурги есть в НАШЕЙ стране и как из мальчика с проблемами со здоровьем и кучей комплексов меньше чем за год можно стать сильным и здоровым парнем, смотрите уже в следующем выпуске!

К слову, в нем будет и ответ на так волнующий «экспертов» вопрос об «испорченной проектом жизни мальчика». Не забудьте обсудить и этот эпизод».

Напомню, что недавно я пообщалась с руководителем передачи Дарьей Майбородой о том, почему в программе необходимы откровенные кадры, и о многом другом.

Фото: stb.ua