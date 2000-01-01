ТЕЛЕКРИТИКА

«Возможность сбежать от реальности»: Дженнифер Лопес вcтала на защиту романтических комедий

Дуся

Певица и актриса рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, продвигая новый фильм с ее участием.


Дженнифер Лопес уже много лет успешно совмещает карьеру в музыкальной индустрии с карьерой актрисы. Еще в 2000-х она снялась в целой серии романтических комедий – от «Свадебного переполоха» до «Госпожи горничной», а недавно вернулась к этому занятию в фильме «Начни сначала».

По словам Лопес, ей пришлось буквально с боем добиваться того, чтобы разрешили снять эту картину. Певица считает, что сегодня в Голливуде снимают слишком мало романтических комедий, а вот зрителям они необходимы, чтобы сделать жизнь чуточку светлее.

«Мне кажется, людям нужны романтические комедии, – говорит Дженнифер. – Мы по ним скучаем! Их весело смотреть. Порой нам всем нужен такой легкий, смешной взгляд на жизнь – романтический. В жизни так много тяжелых моментов, и нам нужна эта возможность сбежать от реальности».

Картина «Начни сначала» расскажет о героине Дженнифер Лопес, которая внезапно проходит собеседование на работу в большую корпорацию. Правда, для этого ей пришлось соврать о наличии высшего образования и знании языков. Теперь у нее есть шанс доказать, что жизненный опыт – не менее важное богатство, чем диплом престижного вуза, но только если ее не разоблачат раньше времени.

Фильм должен появиться в кинотеатрах уже достаточно скоро – 22 ноября этого года.

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