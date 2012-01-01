Возлюбленного Даши Астафьевой подозревают в хищении 27 миллионов гривен

Сегодня на сайте НАБУ появилась информация о том, что 2 августа задержана особа, которую подозревают в хищении 27 миллионов гривен ГП НАЭК «Энергоатом».

Совершение преступления квалифицировано по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Мои коллеги TSN.UA из собственных источников выяснили, что речь идет об Артеме Киме, бойфренде Даши Астафьевой.