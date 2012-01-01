Возлюбленного Даши Астафьевой подозревают в хищении 27 миллионов гривен

Сегодня на сайте НАБУ появилась информация о том, что 2 августа задержана особа, которую подозревают в хищении 27 миллионов гривен ГП НАЭК «Энергоатом».
Совершение преступления квалифицировано по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.
Мои коллеги TSN.UA из собственных источников выяснили, что речь идет об Артеме Киме, бойфренде Даши Астафьевой.
«По версии следствия, задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором «Южно-Украинской АЭС» (входит в состав ГП НАЭК «Энергоатом»), на протяжении 2012–2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электрощитового оборудования, которые проводила атомная электростанция», – говорится на сайте НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что предприниматель поставлял оборудование по завышенным ценам, в результате чего интересам государства был нанесен ущерб в размере 27 миллионов гривен.
Детективы НАБУ ведут расследование этой коррупционной схемы с апреля 2016 года.
Сама Даша Астафьева пока никак не прокомментировала ситуацию.
Заглавное фото: instagram.com/da_astafieva