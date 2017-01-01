ТЕЛЕКРИТИКА

Возлюбленный участницы Евровидения-2017 от Македонии сделал ей предложение в прямом эфире

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Друзья, вы это видели? Предложение руки и сердца во время второго полуфинала Евровидения-2017!. Конкурсантка от Македонии Яна Бурческа сказала «да» своему жениху Алексу.
К слову, Яна и Алекс скоро станут родителями.

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