ТЕЛЕКРИТИКА

Возлюбленная нардепа Лещенко сыграла сет в прямом эфире BBC

Дуся

В эту субботу на легендарном британском радиошоу BBC Essential Mix свой микс в прямом эфире представляла Анастасия Топольская, возлюбленная нардепа Сергея Лещенко, известная как DJ Nastia. Об этом сообщает Comma.

«Одна из самых захватывающих диджеев в мире прямо сейчас,  – такими словами открыл выпуск диджей BBC Пит Тонг. – Большая звезда в родной Украине, где она курирует собственное радиошоу Propaganda. Сейчас она вырастает в одну из крупнейших звезд мирового масштаба. Не зря журнал Mixmag недавно назвал ее имя в числе топ-20 мировых диджеев». 

Примечательно, что в тот день, когда в эфире звучал BBC Essential Mix, сама Анастасия отыграла во Франкфурте на фестивале Merkwuerdiges Verhalten, где ее имя соседствовало с Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Loco Dice. После этого Настя успела на самолет в Лондон, где возглавила вечеринку на основном танцполе культового клуба Fabric после Maayan Nidam и Thomas Melchior.

Дуся

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У Анастасии Топольской по 200 выступлений в год по всему миру. Кроме того, онa является автором радиошоу Propaganda, идеологом винилового лейбла Propaganda Records, одним из вдохновителей фестиваля «Стрічка» и резидентом арт-центра Closer.

Фото: facebook.com/nastia.dj

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