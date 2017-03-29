Возлюбленная нардепа Лещенко сыграла сет в прямом эфире BBC

В эту субботу на легендарном британском радиошоу BBC Essential Mix свой микс в прямом эфире представляла Анастасия Топольская, возлюбленная нардепа Сергея Лещенко, известная как DJ Nastia. Об этом сообщает Comma.

«Одна из самых захватывающих диджеев в мире прямо сейчас, – такими словами открыл выпуск диджей BBC Пит Тонг. – Большая звезда в родной Украине, где она курирует собственное радиошоу Propaganda. Сейчас она вырастает в одну из крупнейших звезд мирового масштаба. Не зря журнал Mixmag недавно назвал ее имя в числе топ-20 мировых диджеев».

Примечательно, что в тот день, когда в эфире звучал BBC Essential Mix, сама Анастасия отыграла во Франкфурте на фестивале Merkwuerdiges Verhalten, где ее имя соседствовало с Ricardo Villalobos, Seth Troxler, Loco Dice. После этого Настя успела на самолет в Лондон, где возглавила вечеринку на основном танцполе культового клуба Fabric после Maayan Nidam и Thomas Melchior.