ТЕЛЕКРИТИКА

Возбужденный американец полностью голым крушил тайский аэропорт

Дуся

В международном аэропорту в Пхукете (Таиланд) полиция задержала американского туриста, который бегал абсолютно обнаженным.

Стиву Чо 27 лет, на пути из Нью-Йорка в город Инчхон (Южная Корея) перед вылетом из Таиланда он перебрал с виагрой и не смог совладать со своими эмоциями.

Турист ходил по холлу аэропорта, ломая витрины на своем пути и что-то крича. Пикантности ситуации придавал возбужденный половой орган парня, от чего некоторые посетители были весьма напуганы.

«Это была самая страшная и самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видела в аэропорту, – рассказала 28-летняя свидетельница шоу. – Я держалась от него подальше на тот случай, если он решит напасть».

В итоге дебошир был остановлен шестью охранниками аэропорта и передан в руки туристической полиции. В ходе допроса Чо сознался, что перебрал с пилюлями для эрекции, извинился за поведение и согласился выплатить любые убытки.

Фото: TOD BRILLIANT

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