Возбужденный американец полностью голым крушил тайский аэропорт

Турист ходил по холлу аэропорта, ломая витрины на своем пути и что-то крича. Пикантности ситуации придавал возбужденный половой орган парня, от чего некоторые посетители были весьма напуганы.

«Это была самая страшная и самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видела в аэропорту, – рассказала 28-летняя свидетельница шоу. – Я держалась от него подальше на тот случай, если он решит напасть».

В итоге дебошир был остановлен шестью охранниками аэропорта и передан в руки туристической полиции. В ходе допроса Чо сознался, что перебрал с пилюлями для эрекции, извинился за поведение и согласился выплатить любые убытки.

Фото: TOD BRILLIANT