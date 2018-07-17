Волка ноги кормят: Олег Винник нашел себе новое занятие

Популярный музыкант встретился с не менее популярным ректором Киевского университета культуры Михаилом Поплавским.
Кажется, когда встречаются звезды такого масштаба, то хочешь или нет, а должен произойти коллапс. К счастью, на этот раз все обошлось, и теперь самый желанный мужчина женщин за 40 будет преподавать в Университете культуры и искусств на кафедре шоу-бизнеса. Об этом написал сам Михаил Поплавский в своем Instagram.
«Боже, теперь хочу поступить сюда в 200 раз сильнее», – принялись оставлять комментарии абитуриентки.
«Ничего себе, кажется, после этой новости моя мама тоже захочет поступать на ФРИШБ», – вспомнили о родителях уже поступившие студенты.
Естественно, нашлись и те, кто отговаривал Винника впутываться в эту затею.
«Олег, это дно, – попытались образумить артиста поклонники. – Не ходите туда больше. Затянет в крапиву».
В целом же фанаты Олега Винника отметили, что теперь студенткам будет явно не до учебы, так как все их мысли будут заняты звездным преподавателем.