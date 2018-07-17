ТЕЛЕКРИТИКА

Волка ноги кормят: Олег Винник нашел себе новое занятие

Дуся

Популярный музыкант встретился с не менее популярным ректором Киевского университета культуры Михаилом Поплавским.


Кажется, когда встречаются звезды такого масштаба, то хочешь или нет, а должен произойти коллапс. К счастью, на этот раз все обошлось, и теперь самый желанный мужчина женщин за 40 будет преподавать в Университете культуры и искусств на кафедре шоу-бизнеса. Об этом написал сам Михаил Поплавский в своем Instagram.

Топовий артист @olegg.vynnyk став зірковим викладачем Кафедри шоу-бізнесу Університету культури! #поплавський #винник #університеткультури #poplavskiy #vynnyk

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«Боже, теперь хочу поступить сюда в 200 раз сильнее», – принялись оставлять комментарии абитуриентки.

«Ничего себе, кажется, после этой новости моя мама тоже захочет поступать на ФРИШБ», – вспомнили о родителях уже поступившие студенты.

Естественно, нашлись и те, кто отговаривал Винника впутываться в эту затею.

«Олег, это дно, – попытались образумить артиста поклонники. – Не ходите туда больше. Затянет в крапиву».

В целом же фанаты Олега Винника отметили, что теперь студенткам будет явно не до учебы, так как все их мысли будут заняты звездным преподавателем.

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