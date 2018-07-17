Волка ноги кормят: Олег Винник нашел себе новое занятие

«Боже, теперь хочу поступить сюда в 200 раз сильнее», – принялись оставлять комментарии абитуриентки.

«Ничего себе, кажется, после этой новости моя мама тоже захочет поступать на ФРИШБ», – вспомнили о родителях уже поступившие студенты.

Естественно, нашлись и те, кто отговаривал Винника впутываться в эту затею.

«Олег, это дно, – попытались образумить артиста поклонники. – Не ходите туда больше. Затянет в крапиву».

В целом же фанаты Олега Винника отметили, что теперь студенткам будет явно не до учебы, так как все их мысли будут заняты звездным преподавателем.