ТЕЛЕКРИТИКА

Вокруг света заново: «Интер» подготовил очередную перезагрузку «Орла и Решки»

Дуся

Уже 26 августа на телеканале «Интер» стартует третий и, как уверяют авторы проекта, самый неожиданный сезон программы «Орел и Решка. Перезагрузка». Команда проекта «перезагрузит» еще 20 самых впечатляющих уголков нашей планеты, которые больше всего поразили и участников, и зрителей первых сезонов. Поэтому, если вы что-то упустили из выпусков, у вас будет шанс посмотреть это заново.


В третьем сезоне команда проекта будет осваивать разные страны и континенты, «перезагружать» новые города и заново открывать удивительные острова. Ведущие испытают себя на прочность в Индии, Китае, Ливане, Греции, Турции, отдохнут на Сейшелах, Мальдивах и Мадагаскаре. Кроме того, они посетят столицы Швеции, Монголии, Тайваня, Грузии, Азербайджана и Таджикистана.

И, конечно же, их ждут приключения с риском для жизни (например, Настя Ивлеева в одном из выпусков едва не разбилась на арендованном багги) и неожиданные эксперименты (когда еврей Антон Птушкин в одной из восточных стран испытает на себе все тягости Рамадана).

Команда «Орла и Решки»

Фото: «Интер»

«Нового будет много, – рассказывает ведущая Настя Ивлеева. – Во-первых, третий сезон будет межконтинентальный, в отличие от второго, где мы путешествовали только по Америке. Сейчас мы проедем и по европейским странам, и заглянем в отдаленные уголки Азии, и даже... все секреты раскрывать плохо (смеется). Во-вторых, с шестого выпуска программы у нас новый ведущий, а значит, и атмосфера уже будет другой. Станет лучше или хуже – покажет только время. Одним словом, без интриг не обойтись».

Настя Ивлеева где-то в заморских странах

Фото: «Интер»

Новый ведущий – главная интрига третьего сезона. Евсей Ковалев – молодой, но уже опытный путешественник, за плечами которого поездки в 23 страны. Он любит экстрим, умеет выживать за копейки, ставить палатку на мерзлой земле и снимать видео там, где снимать нельзя. Раньше Евсей путешествовал самостоятельно, а теперь продолжит открывать мир вместе с командой проекта «Орел и Решка».

А вот и Евсей

Фото: кадр из анонса нового сезона

Правда, в первых пяти выпусках нового сезона телезрители еще увидят Антона Птушкина. Почему ведущий уходит из тревел-шоу? «Ответ на этот вопрос зрители узнают в последней программе с участием Антона», – интригуют авторы проекта.

Давайте напоследок вспомним эту очаровательную улыбку Антона. Кстати, на какой проект ушел ведущий и вернется ли он на экраны, «Интер» умалчивает

Фото: «Интер»

«Конечно, мы понимали, что зрителей уже сложно чем-то удивить, поэтому и подписали отставку Птушкина, – шутит продюсер и соавтор проекта Женя Синельников. – В сентябре зрители «Орла и Решки» познакомятся с новым ведущим – Евсеем Ковалевым, 24-летним «кандидатом из народа». На самом деле я давно искал повод рассказать всем, что мы очень сильно будем скучать по Антону. Но отпускать его вообще на вольные хлеба не хотим, поэтому что-то придумываем, о чем расскажем совсем скоро».

Из того, что мы уже знаем: у Евсея отлично получается задумчиво позировать перед объективом фотокамеры, словно это не «Орел и Решка», а реклама одежды от-кутюр

Фото: «Интер»

Или реклама ресторана?

Фото: «Интер»

Я, как вы знаете, люблю все новенькое, поэтому надеюсь, что «Интер» меня не разочарует.

Напомню, в рамках проекта ведущие в начале каждой программы будут подбрасывать монетку, чтобы выяснить, кто из них отправится путешествовать с «золотой» карточкой, а кто – со 100 долларами. К услугам богатого путешественника – роскошные отели, рестораны, эксклюзивные развлечения и элитный отдых, а бедному туристу придется экономить на ночлеге, путешествовать автостопом и ввязываться в авантюры.

Первая серия третьего сезона обновленного шоу стартует 26 августа в 11:00.

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