Вокруг света заново: «Интер» подготовил очередную перезагрузку «Орла и Решки»

В третьем сезоне команда проекта будет осваивать разные страны и континенты, «перезагружать» новые города и заново открывать удивительные острова. Ведущие испытают себя на прочность в Индии, Китае, Ливане, Греции, Турции, отдохнут на Сейшелах, Мальдивах и Мадагаскаре. Кроме того, они посетят столицы Швеции, Монголии, Тайваня, Грузии, Азербайджана и Таджикистана.

И, конечно же, их ждут приключения с риском для жизни (например, Настя Ивлеева в одном из выпусков едва не разбилась на арендованном багги) и неожиданные эксперименты (когда еврей Антон Птушкин в одной из восточных стран испытает на себе все тягости Рамадана).