Вокруг света заново: «Интер» подготовил очередную перезагрузку «Орла и Решки»

Уже 26 августа на телеканале «Интер» стартует третий и, как уверяют авторы проекта, самый неожиданный сезон программы «Орел и Решка. Перезагрузка». Команда проекта «перезагрузит» еще 20 самых впечатляющих уголков нашей планеты, которые больше всего поразили и участников, и зрителей первых сезонов. Поэтому, если вы что-то упустили из выпусков, у вас будет шанс посмотреть это заново.
В третьем сезоне команда проекта будет осваивать разные страны и континенты, «перезагружать» новые города и заново открывать удивительные острова. Ведущие испытают себя на прочность в Индии, Китае, Ливане, Греции, Турции, отдохнут на Сейшелах, Мальдивах и Мадагаскаре. Кроме того, они посетят столицы Швеции, Монголии, Тайваня, Грузии, Азербайджана и Таджикистана.
И, конечно же, их ждут приключения с риском для жизни (например, Настя Ивлеева в одном из выпусков едва не разбилась на арендованном багги) и неожиданные эксперименты (когда еврей Антон Птушкин в одной из восточных стран испытает на себе все тягости Рамадана).
Новый ведущий – главная интрига третьего сезона. Евсей Ковалев – молодой, но уже опытный путешественник, за плечами которого поездки в 23 страны. Он любит экстрим, умеет выживать за копейки, ставить палатку на мерзлой земле и снимать видео там, где снимать нельзя. Раньше Евсей путешествовал самостоятельно, а теперь продолжит открывать мир вместе с командой проекта «Орел и Решка».
Я, как вы знаете, люблю все новенькое, поэтому надеюсь, что «Интер» меня не разочарует.
Напомню, в рамках проекта ведущие в начале каждой программы будут подбрасывать монетку, чтобы выяснить, кто из них отправится путешествовать с «золотой» карточкой, а кто – со 100 долларами. К услугам богатого путешественника – роскошные отели, рестораны, эксклюзивные развлечения и элитный отдых, а бедному туристу придется экономить на ночлеге, путешествовать автостопом и ввязываться в авантюры.
Первая серия третьего сезона обновленного шоу стартует 26 августа в 11:00.