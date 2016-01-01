Во втором сезоне шоу «МастерШеф. Дети» появится новый судья

Поклонники «МастерШеф. Дети», ликуйте! Телеканал СТБ приступил к работе над вторым сезоном кулинарного шоу, к тому же в этом году в составе жюри произошли изменения. К Эктору Хименес-Браво и Татьяне Литвиновой присоединился украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко.
Как говорит Владимир Турич (директор творческого объединения СТБ, которое выпускает проекты «МастерШеф» и «МастерШеф. Дети»), новый член жюри с первого дня работы завоевал благосклонность юных кулинаров.
«Было много претендентов на роль судьи, мы провели много кастингов и остановили выбор на Дмитрии Горовенко, – говорит Владимир Турич. – В этом человеке идеально сочетаются качества харизматичной яркой личности и профессионала кулинарного искусства. Нас впечатлил его послужной список. Кроме того, у Дмитрия есть маленькая дочь, что стало дополнительным преимуществом, потому что этот человек общается на одном языке с детьми».
Премьера программы в эфире СТБ состоится в начале 2017 года.
Для справки:
Дмитрий Горовенко – кулинар с 19-летним опытом, работает с французской, итальянской, средиземноморской, паназиатской кухней. Является разработчиком множества известных украинских и зарубежных проектов («Sanahunt Lounge», «Барсук», «Охота на овец», «L'opera», «Daily fish cafe» и другие). В 26 лет попал в рейтинг «25 лучших шеф-поваров Украины», будучи самым молодым в этом списке. Награжден Ассоциацией шеф-поваров Украины за вклад в кулинарное развитие Киева. Является сооснователем проекта «Шефы».