Во втором сезоне шоу «МастерШеф. Дети» появится новый судья

Поклонники «МастерШеф. Дети», ликуйте! Телеканал СТБ приступил к работе над вторым сезоном кулинарного шоу, к тому же в этом году в составе жюри произошли изменения. К Эктору Хименес-Браво и Татьяне Литвиновой присоединился украинский шеф-повар Дмитрий Горовенко.

Как говорит Владимир Турич (директор творческого объединения СТБ, которое выпускает проекты «МастерШеф» и «МастерШеф. Дети»), новый член жюри с первого дня работы завоевал благосклонность юных кулинаров.