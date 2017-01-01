Во время уборки музея в Ватикане нашли последние работы Рафаэля

Во время уборки в музее Ватикана обнаружили 500-летние полотна итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.

Предполагается, что работы сделаны в 1519 году, в то время как большинство ученых сходится во мнении, что Рафаэль скончался в 1520 году. Как выяснилось, перед смертью Рафаэль пробовал писать масляными красками в одном из залов Папского дворца, но не успел закончить фрески. Начатую художником настенную роспись завершали его ученики, а информация об авторстве двух фигур была утеряна.