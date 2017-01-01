Во время уборки музея в Ватикане нашли последние работы Рафаэля

Во время уборки в музее Ватикана обнаружили 500-летние полотна итальянского художника Рафаэля Санти, написанные незадолго до его смерти.
Предполагается, что работы сделаны в 1519 году, в то время как большинство ученых сходится во мнении, что Рафаэль скончался в 1520 году. Как выяснилось, перед смертью Рафаэль пробовал писать масляными красками в одном из залов Папского дворца, но не успел закончить фрески. Начатую художником настенную роспись завершали его ученики, а информация об авторстве двух фигур была утеряна.
На масляных фресках изображены две женские фигуры, которые специалисты называют воплощением правосудия и дружбы. Чтобы доказать авторство Рафаэля, технику его фресок исследовали инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами. Восстановление двух обнаруженных произведений Рафаэля будет стоить 2,7 миллиона евро. Все работы будут окончены до 2022 года.
Фото: Raffaello Santi, 1506