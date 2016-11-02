Внучку Софии Ротару признали лучшей моделью сезона

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно гуляла на балу с детьми российских звезд, была названа лучшей моделью сезона. Напомню, в свои 15 лет Соня является лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
Соню наградили на открытии дней моды, а фотографией с дипломом она похвасталась в своем Instagram.
Кстати, модельная карьера Сони развивается достаточно динамично: она уже успела стать лицом бренда своей крестной мамы Лилии Пустовит и сняться в многочисленных фотосессиях. Так держать!
Фото: instagram.com/sofialookbook