Вместо Марченко зрители могут вернуть в «Танці» другую выбывшую звезду

Голосование за «возвращенцев» пройдет на сайте телеканала «1+1». Пару, которая вернется на паркет, чтобы снова побороться за победу, объявят в прямом эфире 14 октября.

Новый эфир танцевального проекта будет посвящен украинской теме, мотивам и традициям. Первым выступит артист украинского балета Александр Стоянов, который продемонстрирует мужскую партию известной постановки «Дети ночи».

Участники самого танцевального шоу предстанут в новых образах: Руслан Сеничкин перевоплотится в султана, Иракли Макацария с Яной Заец погрузят зрителей в страстное танго под песню ОЭ «Кішка», а Леся Никитюк с Максимом Ежовым исполнят фьюжн под песню «Цвіте терен». Павел Вишняков с партнершей Юлией Сахневич покажут зрителям лирический вальс под саундтрек к сериалу «Две матери», премьера которого состоится на телеканале «1+1» 16 октября.