Вместо «Дорогая, мы убиваем наших детей» зрителей СТБ ждет «Сюрприз»

Телеканал СТБ совместно с творческим объединением Мирослава Домалевского (проекты «Дорогая, мы убиваем наших детей», «Я стесняюсь своего тела», «Спасите нашу семью») приступил к съемкам нового масштабного социально-развлекательного шоу «Сюрприз», которое будет воплощать в реальность мечты украинцев.
«Сюрприз» является адаптацией популярного формата Surprise Surprise, выходившего на британском канале ITV с 1984 года. За время своего существования (а это более 150 выпусков) проект исполнил большие и маленькие мечты почти 2000 человек. Масштабное семейное шоу стало любимейшим у миллионов британцев.
Surprise Surprise успешно адаптирован в США, Китае, Польше, Нидерландах (на телеканале SBS6 выходит уже десять сезонов шоу), Испании (Atenna 3 – семь сезонов), Румынии (восемь сезонов).
«Это проект, где исполняются мечты людей, поступки которых заслуживают того, чтобы о них знала вся Украина, – говорит Мирослав Домалевский. – Мы покажем удивительные истории, которые доказывают, что человеческие силы безграничны. Это настоящие герои: кто-то бескорыстно помогает людям, кто-то спас жизнь другого человека, кто-то после трагического случая не сломался и теперь вдохновляет своим примером окружающих, а кто-то сумел круто изменить свою жизнь и достичь новых высот в возрасте, который обычно посвящают внукам. Но «Сюрприз» – не о трагедиях. Это легкое студийное жизнерадостное шоу для всей семьи».
Уникальность проекта в том, что его участники даже не подозревают, что номинированы на сюрприз. Это становится возможным благодаря их близким, коллегам, друзьям или людям, которые хотят сказать «спасибо» таким неожиданным и очень приятным способом. «Сюрприз» находит своих героев в студии, на улице, в магазине, на работе и даже дома, а вручают его не только ведущие шоу, но и самые известные украинцы, среди которых обязательно будут звезды шоу-бизнеса.
Премьера шоу в эфире СТБ состоится в 2017 году. Имя ведущего объявят после новогодних праздников.
С нетерпением будем ждать всех подробностей! Может, и мою мечту кто-то исполнит.