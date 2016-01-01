Вместо «Дорогая, мы убиваем наших детей» зрителей СТБ ждет «Сюрприз»

Телеканал СТБ совместно с творческим объединением Мирослава Домалевского (проекты «Дорогая, мы убиваем наших детей», «Я стесняюсь своего тела», «Спасите нашу семью») приступил к съемкам нового масштабного социально-развлекательного шоу «Сюрприз», которое будет воплощать в реальность мечты украинцев.

«Сюрприз» является адаптацией популярного формата Surprise Surprise, выходившего на британском канале ITV с 1984 года. За время своего существования (а это более 150 выпусков) проект исполнил большие и маленькие мечты почти 2000 человек. Масштабное семейное шоу стало любимейшим у миллионов британцев.

Surprise Surprise успешно адаптирован в США, Китае, Польше, Нидерландах (на телеканале SBS6 выходит уже десять сезонов шоу), Испании (Atenna 3 – семь сезонов), Румынии (восемь сезонов).