Влюбленные участники шоу «Голос. Діти» сняли клип на совместную песню

Вот что значит первая любовь! Участники третьего сезона шоу «Голос. Діти» Влад Феничко и Юлия Радчук из команды MONATIK представили совместный клип на песню «Ти завжди».

Это история о них самих, о двух влюбленных, которые живут в разных городах и скучают друг по другу, передает TSN.UA.

Символом видео стала подвеска в форме сердца, которую в конце песни Влад Феничко подарил Юлии Радчук. Напомню, что недавно Влад приехал в родной город Юлии Ивано-Франковск и презентовал ей браслет с подвеской из двух соединенных половинок сердца.