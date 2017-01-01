Кручу-верчу, обмануть хочу: вышел новый выпуск обращений Владимира Зеленского к украинцам

Будто из-под конвейера выходят новые видеообращения к зрителям от создателя «Сватов» Владимира Зеленского. Причина – запрет сериала на территории Украины. Кажется, сними он еще несколько таких видео – и получим первый сезон нового сериала, сюжет которого построен вокруг обращений Зеленского ко всем сочувствующим.
На этот раз шоумен подошел к вопросу более креативно и решил слегка запутать и заинтриговать доверчивых украинцев.
В новом ролике Зеленский на примере игры в наперстки показал, что произошло с сериалом «Сваты», который Госкино запретило в Украине. Он заявил, что сначала сериал «накрыла» Служба безопасности Украины, потом этот вопрос передали Минкульту, а затем – Госкино. Вскоре шарик, воплощающий в себе скандальный сериал, и вовсе исчезает, причем с такой ловкостью, будто перед нами не артист Владимир Зеленский, а матерый шулер, не иначе.
«Вопрос: кто крутит наперстки?» – спрашивает у зрителей актер.
В конце видео Зеленский по всем законам жанра делает ход конем и демонстрирует книгу по мотивам сериала «Сваты». «Вот это поворот», – воскликнете вы и будете правы.