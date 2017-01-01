Кручу-верчу, обмануть хочу: вышел новый выпуск обращений Владимира Зеленского к украинцам

Будто из-под конвейера выходят новые видеообращения к зрителям от создателя «Сватов» Владимира Зеленского. Причина – запрет сериала на территории Украины. Кажется, сними он еще несколько таких видео – и получим первый сезон нового сериала, сюжет которого построен вокруг обращений Зеленского ко всем сочувствующим.

На этот раз шоумен подошел к вопросу более креативно и решил слегка запутать и заинтриговать доверчивых украинцев.