Владимир Зеленский отругал СБУ за возможное закрытие «Сватов»

Причиной возможного запрета сериала послужило то, что российский актер Федор Добронравов, который играет одну из главных ролей в «Сватах», посетил аннексированный Крым. Служба безопасности Украины на три года запретила Добронравову въезд в страну.

Зеленский в достаточно резкой форме высказался о работе украинских властей и СБУ в частности, сообщив, что сериал является полностью украинским. Владимир не понимает, как действия Добронравова связаны с запретом «Сватов». В видеообращении актер также заявил, что такое решение ударит по миллиону поклонников, которых сплотил вокруг себя этот сериал.

«А от «Сватов» пока ни один человек не повесился», – резюмирует Владимир Зеленский.

Владимира, конечно, понять можно, ведь если сериал запретят, он лишится приличного заработка. И дело даже не в зрителях. Но если сериал полностью украинский, то что там делают российские актеры?

Насчет суицида после просмотра... тут я тоже не стала бы делать громогласных заявлений, статистики никакой нет. Допустим, заставь посмотреть меня «Сватов» от начала до конца, то перед суицидом могли бы быть еще и убийства (много).

Следует признать, что хотя сериал и выставляет нашу страну и людей не в лучшем свете, запрещать его – самое последнее дело. Разобрались с провинившимся российским актером, закрыли ему доступ к Украине и ладно, с экрана телевизора он никак не нарушит безопасность страны. Да и конфликтовать с Зеленским и компанией я тоже не советовала бы, в противном случае Владимир может затаить обиду и придется власть имущим самим развлекать себя на корпоративах.