Владимир Остапчук рассказал, как вести реалити-шоу о десертах и не толстеть

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Остапчуку приходится прибегать к услугам диетолога, чтобы держать себя в форме на этом островке сплошных соблазнов.

«За три недели съемок я сбросил семь килограммов, – рассказывает ведущий. – Наверное, худею за участников. А если серьезно, то просто питаться начал по-другому. У нас плотный рабочий график, перерывы небольшие, не всегда получается есть вовремя и правильно. Поэтому одна компания по доставке еды с лучшим (не побоюсь этого слова) диетологом страны Натальей Самойленко специально для меня, под мое количество калорий, разработала меню».

Готовить Владимиру тоже приходится. Более того, ведущий рассказал о своих коронных блюдах.

«Если говорить о десертах, то это суфле, а если речь идет не о сладком, тогда я – герцог борща, – не скрывает гордости Остапчук. – Наш проект рассчитан на то, что десерты – это необязательно дорого, вычурно и из нереального количества странных французских ингредиентов. Мое суфле, например, готовится из пяти составляющих, и они найдутся на кухне каждой хозяйки».

Премьера нового кулинарного реалити «Король десертов», ведущим которого стал Владимир Остапчук, состоится в новом телевизионном сезоне на «1+1». Согласно правилам проекта, кулинары будут проходить испытания, соревнуясь в создании зрелищных кондитерских изделий и демонстрируя свое мастерство.