Владимир Остапчук рассказал, как вести реалити-шоу о десертах и не толстеть

На «1+1» полным ходом кипит работа над новым проектом «Король десертов», который покажет процесс создания кулинарных шедевров и связанные с этим трудности.
Ведущий шоу Владимир Остапчук рассказал в интервью журналу «Теленеделя» о своей роли на проекте и о том, как ему удается держать себя в руках, когда он видит приготовленные участниками вкуснейшие блюда.
«Знаете, что самое сложное в этом реалити? – говорит Владимир. – Не есть сладкого! Все очень вкусно и красиво. И когда ты за день видишь десятки килограммов десерта, удержаться от соблазна невероятно трудно. Но надо же хорошо выглядеть, так что стараюсь. Для зрителей каждый эпизод проекта станет праздником, потому что таких невероятных десертов они еще не видели. Ну и драмы у нас хватает: в эфире будут и интриги, и страсть, и конкуренция. Мне приходится все это сглаживать, периодически играть роль жилетки, в которую участники могут поплакаться».
Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Остапчуку приходится прибегать к услугам диетолога, чтобы держать себя в форме на этом островке сплошных соблазнов.
«За три недели съемок я сбросил семь килограммов, – рассказывает ведущий. – Наверное, худею за участников. А если серьезно, то просто питаться начал по-другому. У нас плотный рабочий график, перерывы небольшие, не всегда получается есть вовремя и правильно. Поэтому одна компания по доставке еды с лучшим (не побоюсь этого слова) диетологом страны Натальей Самойленко специально для меня, под мое количество калорий, разработала меню».
Готовить Владимиру тоже приходится. Более того, ведущий рассказал о своих коронных блюдах.
«Если говорить о десертах, то это суфле, а если речь идет не о сладком, тогда я – герцог борща, – не скрывает гордости Остапчук. – Наш проект рассчитан на то, что десерты – это необязательно дорого, вычурно и из нереального количества странных французских ингредиентов. Мое суфле, например, готовится из пяти составляющих, и они найдутся на кухне каждой хозяйки».
Премьера нового кулинарного реалити «Король десертов», ведущим которого стал Владимир Остапчук, состоится в новом телевизионном сезоне на «1+1». Согласно правилам проекта, кулинары будут проходить испытания, соревнуясь в создании зрелищных кондитерских изделий и демонстрируя свое мастерство.