Владимир Меньшов передал боевикам «ДНР» миллион рублей

«Пришел ко мне на съемки программы большой актер и режиссер Владимир Меньшов, – пишет Прилепин. – Говорит: вот я денег привез – помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим. Снимать момент передачи подарков отказался. Говорит: «Не надо, лучше в тишине делать такое». Но молчать я ему не обещал все равно. В общем, я перечислил, что там было в пакете. Там был один миллион рублей».

Режиссер Владимир Меньшов известен по таким фильмам, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби».

Фото: Vprokate.ru