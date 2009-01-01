Владимир Кличко расстался с «невестой» после девяти лет отношений

Об этом мать актрисы рассказала изданию Radar Online. По словам женщины, в жизни ее дочери произошло много изменений, в том числе и разрыв отношений с Владимиром Кличко. Также Хайден взяла паузу в шоу Nashvile, в котором работала много лет.

Лесли Вогель отметила, что Владимир и Хайден сохранили хорошие отношения и недавно вместе с дочерью отдыхали в Греции.

Хайден и Владимир в 2009 году объявили об обручении, спустя четыре года начали жить вместе. Официальную свадьбу пара так и не устроила. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя-Евдокия, после чего больше года актриса страдала от послеродовой депрессии.

СМИ сообщали о том, что Панеттьери была замечена, когда выходила из ресторана с молодым человеком. Пара держалась за руки, а у авто даже станцевала.