ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Кличко расстался с «невестой» после девяти лет отношений

Дуся

Еще вчера СМИ опубликовали фотографии прогулки 28-летней Хайден Панеттьери с таинственным незнакомцем, а сегодня стало известно, что она и ее 41-летний жених официально объявили о разрыве.


Об этом мать актрисы рассказала изданию Radar Online. По словам женщины, в жизни ее дочери произошло много изменений, в том числе и разрыв отношений с Владимиром Кличко. Также Хайден взяла паузу в шоу Nashvile, в котором работала много лет.

Лесли Вогель отметила, что Владимир и Хайден сохранили хорошие отношения и недавно вместе с дочерью отдыхали в Греции.

Хайден и Владимир в 2009 году объявили об обручении, спустя четыре года начали жить вместе. Официальную свадьбу пара так и не устроила. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя-Евдокия, после чего больше года актриса страдала от послеродовой депрессии.

СМИ сообщали о том, что Панеттьери была замечена, когда выходила из ресторана с молодым человеком. Пара держалась за руки, а у авто даже станцевала.

Хайден Панеттьери с незнакомцем

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Официального ответа, что послужило причиной для расставания пары, пока нет. Однако некоторые предположения все же имеются.

Уже давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского боксера, а Хайден Панеттьери – всего лишь прикрытие. Некоторые немецкие СМИ сообщали, что Владимир давно и счастливо живет в Германии с бойфрендом. По слухам, это бывший спортивный репортер, а ныне ведущий талант-шоу на немецком телевидении Марко Шрейль.

О нетрадиционной ориентации Кличко-младшего также высказывался немецкий рэпер Флер. У него в тексте есть следующие строчки:

«Когда я узнал, что Кличко «голубой», я посчитал, что это не круто! И я больше не буду смотреть его бои. И, надеюсь, он оставит меня в покое!»

Соперник Кличко по рингу Тайсон Фьюри заявлял в свое время, что Владимир является бисексуалом.

«Владимир Кличко – бисексуал и занимается любовью с людьми обоих полов, – заявлял Фьюри британским таблоидам. – Я хочу сказать об этом всем, кто еще не в курсе».

Как бы там ни было, но это всего лишь слухи и официального признания мы не получали. Возможно, никогда и не получим, ведь на кону как минимум стоит политическая карьера его старшего брата.

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