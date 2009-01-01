Владимир Кличко расстался с «невестой» после 9 лет отношений

Об этом мать актрисы рассказала изданию Radar Online. По словам женщины, в жизни ее дочери произошло много изменений, в том числе и разрыв отношений с Кличко. Также Гайден взяла паузу в шоу "Nashvile", в котором работала много лет.

Лесли Вогель заметила, что Владимир и Хайден сохранили хорошие отношения и недавно вместе с дочерью отдыхали в Греции.

Хайден и Владимир в 2009 году объявили об обручении. Через четыре года начали жить в гражданском браке. Официальную свадьбу до сих пор не устроили. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя-Евдокия. Больше года актриса страдала от послеродовой депрессии.

СМИ сообщали о том, что невеста Владимира Кличко, Хайден Панеттьери была замечена, когда выходила из ресторана с молодым человеком. Пара держалась за руки, а у авто даже станцевала.