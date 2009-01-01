Владимир Кличко расстался с «невестой» после 9 лет отношений

Еще вчера СМИ опубликовали фотографии прогулки 28-летней Хайден Панеттьери с таинственным незнакомцем, а сегодня стало известно, что она и ее 41-летний жених официально объявили о разрыве.
Об этом мать актрисы рассказала изданию Radar Online. По словам женщины, в жизни ее дочери произошло много изменений, в том числе и разрыв отношений с Кличко. Также Гайден взяла паузу в шоу "Nashvile", в котором работала много лет.
Лесли Вогель заметила, что Владимир и Хайден сохранили хорошие отношения и недавно вместе с дочерью отдыхали в Греции.
Хайден и Владимир в 2009 году объявили об обручении. Через четыре года начали жить в гражданском браке. Официальную свадьбу до сих пор не устроили. В декабре 2014-го у них родилась дочь Кайя-Евдокия. Больше года актриса страдала от послеродовой депрессии.
СМИ сообщали о том, что невеста Владимира Кличко, Хайден Панеттьери была замечена, когда выходила из ресторана с молодым человеком. Пара держалась за руки, а у авто даже станцевала.
Официального ответа, что же послужило причиной для расставания, пока нет. Однако некоторые предположения все же имеются.
Уже давно ходят слухи о нетрадиционной ориентации украинского боксера, а Хайден Панеттьери всего лишь прикрытие. Некоторые немецкие СМИ сообщали, что Владимир давно и счастливо живет в Германии с бойфрендом. По слухам это бывший спортивный репортер, а ныне ведущий талант-шоу на немецком телевидении - Марко Шрейль.
О нетрадиционной ориентации Кличко-младшего также высказывался немецкий рэпер Флер. У него в тексте есть следующие строчки:
"Когда я узнал, что Кличко "голубой", я посчитал, что это - не круто! И я больше не буду смотреть его бои. И надеюсь, он оставит меня в покое!".
Соперник Кличко по рингу Тайсон Фьюри заявлял в свое время, что Владимир является бисексуалом.
“Владимир Кличко - бисексуал и занимается любовью с людьми обоих полов. Я хочу сказать об этом всем, кто еще не в курсе”, - заявлял Фьюри британским таблоидам.
Как бы там ни было, это всего лишь слухи и официального признания мы не получали, а возможно и никогда не получим, ведь на кону, как минимум, стоит политическая карьера старшего брата.