ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Горянский рассказал, чем закончилась свадьба с Валерией Ходос в «Хорошем парне»

Дуся

Друзья, признавайтесь, кто подсел на сериал «Хороший парень»? Если среди вас есть такие, а я уверена, что они есть, то у меня для вас прекрасные новости!

Раскрыть закулисные подробности и рассказать, чем для главной героини обернется долгожданный праздник, в прямой эфир «Сніданку з 1+1» пришли исполнители главных ролей – успешные украинские актеры Валерия Ходос и Владимир Горянский.

Фото: здесь и далее пресс-служба телеканала «1+1»

«Приоткрою секрет: для Насти эта свадьба закончится очень неожиданно, – рассказывает Валерия Ходос. – Она много лет шла к этому событию, ждала, намекала Игорю Шеремету (гражданский муж Насти, играет Владимир Горянский. – Прим. ред.), но даже не представляла, чем в итоге может обернуться этот день».

По мнению Владимира Горянского, для Насти было бы лучше отказаться от свадьбы, поскольку между героями в сериале складываются непростые отношения.

«Одно дело, когда Шеремет не знал об изменах своей избранницы – он ее любил, заботился и хорошо относился, – говорит Горянский. – В их отношениях было все просто и понятно. Но когда он узнает о ее любовнике, все меняется. Настя не понимает, почему будущий муж стал так странно и жестко себя вести по отношению к ней».

Актер добавил, что за кадром они с Валерией Ходос с первых минут нашли взаимопонимание.

Горянский также признался, что его жена Елена смотрит сериал «Хороший парень».

«Она сначала скептически отнеслась к тому, что главного героя играет красавчик, потому что помимо внешних качеств актеру нужно передать непростые переживания, драматизм, – говорит Владимир. – Но все-таки Кирилл Дыцевич  (Кирилл исполняет роль Олега, бывшего возлюбленного Насти. – Прим. ред.) ее убедил своей искренностью. Как сказала Лена, он умеет любить, что очень важно. Эта черта проходит через весь образ главного героя».

Напомню, сериал «Хороший парень» возглавил топ самых рейтинговых сериалов весеннего сезона.


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