Владимир Горянский рассказал, чем закончилась свадьба с Валерией Ходос в «Хорошем парне»

Друзья, признавайтесь, кто подсел на сериал «Хороший парень»? Если среди вас есть такие, а я уверена, что они есть, то у меня для вас прекрасные новости!
Раскрыть закулисные подробности и рассказать, чем для главной героини обернется долгожданный праздник, в прямой эфир «Сніданку з 1+1» пришли исполнители главных ролей – успешные украинские актеры Валерия Ходос и Владимир Горянский.
«Приоткрою секрет: для Насти эта свадьба закончится очень неожиданно, – рассказывает Валерия Ходос. – Она много лет шла к этому событию, ждала, намекала Игорю Шеремету (гражданский муж Насти, играет Владимир Горянский. – Прим. ред.), но даже не представляла, чем в итоге может обернуться этот день».
По мнению Владимира Горянского, для Насти было бы лучше отказаться от свадьбы, поскольку между героями в сериале складываются непростые отношения.
«Одно дело, когда Шеремет не знал об изменах своей избранницы – он ее любил, заботился и хорошо относился, – говорит Горянский. – В их отношениях было все просто и понятно. Но когда он узнает о ее любовнике, все меняется. Настя не понимает, почему будущий муж стал так странно и жестко себя вести по отношению к ней».
Актер добавил, что за кадром они с Валерией Ходос с первых минут нашли взаимопонимание.
Горянский также признался, что его жена Елена смотрит сериал «Хороший парень».
«Она сначала скептически отнеслась к тому, что главного героя играет красавчик, потому что помимо внешних качеств актеру нужно передать непростые переживания, драматизм, – говорит Владимир. – Но все-таки Кирилл Дыцевич (Кирилл исполняет роль Олега, бывшего возлюбленного Насти. – Прим. ред.) ее убедил своей искренностью. Как сказала Лена, он умеет любить, что очень важно. Эта черта проходит через весь образ главного героя».