Владимир Горянский рассказал, чем закончилась свадьба с Валерией Ходос в «Хорошем парне»

По мнению Владимира Горянского, для Насти было бы лучше отказаться от свадьбы, поскольку между героями в сериале складываются непростые отношения.

«Одно дело, когда Шеремет не знал об изменах своей избранницы – он ее любил, заботился и хорошо относился, – говорит Горянский. – В их отношениях было все просто и понятно. Но когда он узнает о ее любовнике, все меняется. Настя не понимает, почему будущий муж стал так странно и жестко себя вести по отношению к ней».

Актер добавил, что за кадром они с Валерией Ходос с первых минут нашли взаимопонимание.