Владимир Дантес рассказал, почему не расстается с эротическими снимками жены

«Мне предложили достать флешку, чтобы они вставили ее в свой компьютер и проверили, нет ли на ней запрещенных материалов, – пишет Дантес. – Я очень удивился этой практике и сказал, что это моя личная вещь и я не буду показывать содержимое харда, тем более моя флешка, как кот Шрёдингера: пока мы не открыли рюкзак, непонятно, есть она или нет. После долгих пререканий появился начальник и спросил, почему не показываю содержимое.

Я ответил:

– Там фотографии моей голой жены, и я не хочу, чтобы мужчины на нее смотрели.

Начальник, возмущенно повышая тон:

– А зачем вы возите с собой фотографии голой жены?!

Я:

– Я по 40 дней нахожусь в командировках и не собираюсь ей изменять. Поэтому на ее фото я ан..ю.

Начальник с глазами больше, чем London Eye:

– Добро пожаловать в страну».