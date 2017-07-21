Владельца газеты «Ведомости» Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства

МВД России лишило гражданства Демьяна Кудрявцева, семье которого принадлежат газета «Ведомости» и другие известные медиаактивы. Бизнесмен уже сдал паспорт и в ближайшее время будет вынужден покинуть страну. Об этом сообщает RBC.RU.

Кудрявцев лишен гражданства по причине предоставления ложных данных в анкете при подаче заявления на получение российского гражданства. Данный факт установлен Мосгорсудом в феврале 2017 года.

Сам Кудрявцев ранее отмечал, что сроки начала «преследования» со стороны миграционного управления совпадают с его участием в сделке по приобретению газеты «Ведомости», и это «вызывает подозрения». Семья Демьяна Кудрявцева стала владельцем «Ведомостей», The Moscow Times и еще нескольких изданий в 2015 году, выкупив медиаактивы у Sanoma, Dow Jones и Pearson.

Анализ документов Кудрявцева на получение российского гражданства начался в конце апреля 2016 года. Накануне в газете «Ведомости» вышли два расследования о бизнес-интересах Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел, в девелопменте, а также о компании-автоперевозчике, которая получила 12 маршрутов в Москве.

Фото: yustas.com